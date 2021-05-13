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مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن فريقه سيواصل تحديث سيارته لموسم 2021 في سعيه للتغلّب على فيراري، بالرُغم من إغراء تحويل التطوير الكامل نحو سيارة 2022.

مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

تمتعت مكلارين ببداية قوية لهذا الموسم، حيث تحتل المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين بعد أول أربع سباقات.

وقدّم الفريق تحديثات تدريجية لجائزتي البرتغال وإسبانيا بين تنافس فيراري على مركز أفضل البقية خلف مرسيدس وريد بُل.

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وعلى الرُغم من أنّ كل فرق الفورمولا واحد تواصل توجيه المزيد من الموارد نحو حزمة القوانين الجديدة بالكامل لموسم 2022، إلّا أنّ الفريق التقني لمكلارين - الذي يقوده جايمس كي - ما يزال يخطط لجلب المزيد من التحديثات على سيارته الحالية "ام.سي.ال35.ام".

"إذا ما نظرتم إلى ما قمنا به منذ التجارب الأولى هذا العام، فقد حاولنا ببساطة مواصلة جلب التحديثات على السيارة، وذلك لتحقيق خطوات مستمرة إلى الأمام مع الأداء" قال سيدل على هامش جائزة إسبانيا الكبرى.

وأضاف: "جلبنا كذلك تحديثات في بورتيماو على سبيل المثال، وكذلك هنا في التجارب الحرة، حيث أن خطتنا هي مواصلة جلب المزيد خلال السباقات المُقبلة".

هذا وشرح سيدل بأن قرار الانتقال الكامل إلى تطوير سيارة الموسم المُقبل "ليس بعيدًا للغاية"، وأنّ مزيدًا من التحديثات ستتمحور بشكل كبير حول المكاسب القريبة، تحديثات أصغر بمقدورها جلب مكاسب أداء واضحة من دون الحاجة إلى تكريس موارد كبيرة.

فقال: "في ذات الوقت من الواضح أيضاً أننا لسنا بعيدين للغاية عن الانتقال بشكل كامل للتركيز على سيارة العام المُقبل".

وأكمل: "لذلك ما أزال أعتقد بأن الأمر سيعتمد في النهاية على ما إذا كان هنالك أيّة مكاسب قريبة وسهلة لسيارة هذا العام على صعيد التطوير، والتي سنرغب بمحاولة بلوغها".

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واعترف سيدل بأنّ جلب المزيد من التحديثات على سيارة هذا العام يشكّل عاملًا حاسمًا إذا ما رغب فريقه في التغلب على فيراري للمركز الثالث في بطولة الصانعين، بالنظر إلى حقيقة أن العملاق الإيطالي قد تفوّق على مكلارين في برشلونة.

حيث قال: "نخوض بالطبّع معركة محتدمة للغاية، ولا سيّما مع فيراري، حيث من المهم ببساطة أن نضمن مواصلة جلب التحديثات على السيارة في السباقات المُقبلة من أجل الإبقاء على حظوظنا في معركة المركز الثالث".

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