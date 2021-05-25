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مكلارين لم تكن تتوقع "على الإطلاق" تحقيق منصة تتويج في موناكو

كشفت مكلارين أنها لم تكن تتوقع مثل تلك الوتيرة في جائزة موناكو الكبرى، حيث نجح لاندو نوريس بالوصول إلى منصة التتويج بالمركز الثالث.

مكلارين لم تكن تتوقع "على الإطلاق" تحقيق منصة تتويج في موناكو

كان فريق ووكينغ يستعد لسباق صعب للغاية على شوارع موناكو، لكن سيارة مكلارين أثبتت أنها تمتلك وتيرة جيدة وكانت أقرب إلى سيارتي ريد بُل ومرسيدس من المتوقع.

وعبر أندرياس سيدل مدير الفريق عن سروره من كيفية سير الأمور في موناكو، خاصة مع منصة التتويج لسائقه نوريس على طريقه لتعزيز مركزه الثالث ضمن بطولة السائقين.

حيث قال: "أود القول أننا وبكل تأكيد لم نكن نتوقع هذه الوتيرة من الفريق، أن نكون بهذا القرب من مرسيدس، ريد بُل وفيراري".

وأكمل: "رأينا منذ بداية الموسم أنّنا كنا نعاني على الدوام ضمن المقاطع منخفضة السرعة، لذا كانت هذه جولة مشجّعة".

وتابع: "لذا شكراً جزيلاً لكامل طاقم الفريق، المهندسين وجميع من نجح بتقديم هذه السيارة. لقد قاموا بعمل رائع طوال العطلة الشتوية، وواصلوا الدفع إلى الأمام وجلب التحديثات".

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وتعتبر منصة تتويج موناكو ذات أهمية خاصة بالنسبة للفريق ضمن جولة شهدت أداءً قوياً لفيراري التي كانت تمتلك فرصة الفوز، لولا عدم مشاركة حامل قطب الانطلاق الأول شارل لوكلير نتيجة لتضرر سيارته بعد حادثة التصفيات.

واعترف سيدل أنه كان هناك خطر كبير لخسارة النقاط لصالح فيراري، لكن الفريق نجح بتفادي ذلك.

فقال: "على صعيد البطولة، سار السباق لمصلحتنا، خاصة بعد أن رأينا وتيرة فيراري القوية طوال الجولة، وكنا تحت خطر خسارة النقاط لصالحهم".

وأكمل: "من الواضح أننا استفدنا من سوء حظ شارل، وذلك أمر لا تتمناه لا لنفسك ولا لمنافسيك".

واختتم: "لكن من المهم على الدوام استغلال الفرص عندما تصبح سانحة، وهذا ما نجحنا به. لقد قدمنا سباقاً ناجحاً مع لاندو الطائر، وأعتقد أن الفريق قام بعمل رائع كذلك من الناحية الاستراتيجية".

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الحدث جائزة موناكو الكبرى
قائمة السائقين لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين

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