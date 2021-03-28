مكلارين لم تقتنع مطلقًا "بالضجة" التي أثيرت حول قوة أدائها

أشار أداء الفريق القوي في التجارب الشتوية، إلى جانب بعض اللفات السريعة في تجارب الجمعة الحرة في الصخير، إلى أنّ مكلارين ستبرُز كتهديد رئيسي لريد بُل ومرسيدس.

لكنّ سائقَيها دانيال ريكاردو ولاندو نوريس تأهّلوا بالنهاية في المركزين السادس والسابع لسباق اليوم، بعد تفوّق كلّ من شارل لوكلير سائق فيراري وبيير غاسلي سائق ألفا تاوري عليهما.

وقد صرّح أندرياس سيدل مدير الفريق بأنّ الأداء في البحرين كان تمامًا ما توقّعه الفريق، مُشيرًا إلى أنّ عوامل خارج سيطرة مكلارين قد جمّلت من قدرات فريقه.

فقال: "أعتقد بأنّه كان هنالك بعض الحديث الزائد بعد التجارب، وكذلك التجارب الحرة هنا، فيما يتعلق بأدائنا، لكننا كنا نعلم دومًا وكنا واقعيين حيال الموقع الذي نرى بأننا سنتواجد فيه".

وأضاف: "بدونا أفضل في التجارب الحرة مما كان ينبغي بسبب الإعدادات المختلفة في اعتقادي التي تم استخدامها من أجل الاستعداد على النحو الأمثل للتصفيات".

وتابع: "أظن بأننا ببساطة أظهرنا ما لدينا أكثر من الآخرين، ولذلك ومن خلال ما قرأت أو سمعت في وسائل الإعلام، كان هنالك بعض الضجة حول ذلك".

من جانبه، أوضح نوريس أنّه دومًا ما توقّع أن تتواجد مكلارين ضمن المنافسة مع فيراري وألفا تاوري في التصفيات.

فقال: "لسنا متفاجئين. أعتقد بأننا علمنا أننا سنكون في ذلك الموقع على الأرجح. وعلمنا بأنّنا سنكون في منافسة مع ألفا تاوري وفيراري، وهذا ما حدث بالفعل".

بينما أضاف ريكاردو قائلًا: "المنافسة متقاربة جدًا خلف مرسيدس وريد بُل، حيث أعتقد بأنّ ذلك النسق سيتواصل على الأرجح طوال الموسم. لكن أرى بأنّ ما سيحسم الوضع في السباقات القليلة الأولى هو من سيقدم لفة أفضل".

وبالرُغم من عدم قدرة مكلارين على التواجد كثالث أفضل فريق، لكنّ سيدل صرّح بأنّه ما يزال مسرورًا بالتقدم الذي حققه الفريق خلال العطلة الشتوية مع انتقاله من محركات رينو إلى محركات مرسيدس.

فقال: "من المهم أن نبقى واقعيين حيال الموقع الذي نتواجد فيه. أنا سعيد جدًا بالتقدم الذي تمكنا من تحقيقه خلال العطلة الشتوية ومع تطوير السيارة من ناحية التكامل مع وحدة طاقة مرسيدس وإعداد كلا السائقين للموسم".