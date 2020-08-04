مكلارين لم تحصل على تحذير بشأن "الموت المفاجئ" لإطار ساينز في سيلفرستون

كان الإسباني في المركز الخامس ضمن وتيرة قوية ما سمح له بالتقدم إلى المركز الرابع بعد معاناة فالتيري بوتاس من انثقاب على إطاره، قبل أن يتعرض هو نفسه لمشكلة مشابهة في اللفة ما قبل الأخيرة.

وعاد ساينز بالسيارة إلى خط الحظائر، لكنّه أكمل السباق خارج مراكز النقاط بالمركز الـ 13 في التصنيف النهائي، بينما ما هوّن على الفريق وطأة تلك النتيجة كان إحراز سائقه الآخر لاندو نوريس للمركز الخامس.

وأصرّ سيدل على أنّه وحتى تلك المرحلة التي أسلم فيها الإطار الروح، لم تكن هنالك أيّة إشارات مقلقة حيال عمر الإطار خلال السباق.

"لا في الحقيقة" قال سيدل عند سؤاله إذا ما كانت هنالك أيّة علامات تحذيرية على ذلك.

وأضاف: "أخبرنا كارلوس بوجود بعض الاهتزازات في وقت مبكر من السباق، خلال طلعته على إطارات هارد، لكن لم يكن هنالك أيّ أمر غير طبيعي".

وتابع: "لقد كان بمثابة الموت المفاجئ للإطار، وكان أمرًا محبطًا للغاية في ذلك التوقيت بالنسبة للفريق بأكمله، ولا سيّما بالنسبة لكارلوس. لكن في ذات الوقت، ذلك جزء من عالم السباقات، ويحدث على الدوام. من المهم النظر إلى الجوانب الإيجابية فيما حدث اليوم، والتعلّم من الأمور التي لم تسر على نحوٍ مثالي، وتفاديها الأسبوع المُقبل".

وأكمل: "علمنا أنّ علينا إدارة الإطارات خلال تلك الطلعة الطويلة على تركيبة هارد، لكن لم تكن هنالك أيّة إشارات مقلقة من جانبنا أو من جانب بيريللي بأن بمقدورنا إكمال تلك الفترة، وقد رأينا في النهاية العديد من السيارات واجهت مشاكل مشابهة، لكن أرى أنّه من المهم كذلك ألا نستبق الأحداث ونأتي باستنتاجات في وقت مبكر للغاية".

في المقابل، أشاد سيدل بأداء ساينز وتقدمه إلى الأمام من المركز السابع على شبكة الانطلاق.

فقال: "أشعر بالأسف الشديد على كارلوس كونه أظهر أداءً قويًا للغاية اليوم. بدا مرتاحًا للغاية داخل السيارة طيلة نهاية الأسبوع، كما قام بمناورات بارعة على الحلبة، مباشرة عقب الانطلاقة".

وأردف: "سارت كل الأمور وفق الخطة، وقفة الصيانة سارت وفق الخطة، وكل الأمور بدت تحت السيطرة في النهاية كي ننهي بالمركز الرابع، أو حتى الخامس، لو لم يواجه بوتاس مشكلته في النهاية. لكن ذلك جزء من السباقات".

واختتم: "كانت هنالك العديد من العلامات المشجّعة اليوم، لكننا في ذات الوقت أردنا القيام بعمل أفضل، لذا دعونا نرى ماذا يمكن أن نجد من أداء إضافي خلال هذا الأسبوع لنحاول مجددًا في الجولة المُقبلة".