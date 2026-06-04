دخلت مكلارين موسم 2026 بهدف الفوز بلقبي الصانعين والسائقين، لكنها واجهت العديد من المشاكل خلال السباقات الخمسة الأولى. ورغم ذلك، تمكن الفريق من تحقيق ثلاث منصات تتويج، ليحتل المركز الثالث في بطولة الصانعين.

لكن طموحات الفريق كانت أكبر بكثير من ذلك. ويتأخر لاندو نوريس حاليًا بفارق 73 نقطة عن متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي، بينما يتأخر أوسكار بياستري بفارق 10 نقاط عن زميله في الفريق.

وعند تقييمه للجزء الأول من الموسم، أوضح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن المشاكل التي واجهها الفريق لم تكن مرتبطة بالأداء فقط.

حيث قال: "كانت بداية الموسم صعبة. واجهنا مشكلة مع أوسكار في السباق الأول. وقد ظهرت المشكلة حتى قبل وصولنا إلى شبكة الانطلاق".

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وتابع: "العطل الذي تعرض له النظام الكهربائي في الصين كان محبطًا للغاية. في كندا واجهنا مشاكل في جميع جوانب عمليات السباق تقريبًا".

وأكمل: "كانت هناك مشاكل على الجانب الرياضي، ومشاكل في الموثوقية، بالإضافة إلى حادث. لذلك هناك الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تقييمها والتعلم منها".

ورغم كل هذه السلبيات، أكد مدير الفريق الإيطالي أن العمل على تطوير السيارة يبعث على التفاؤل، قائلًا: "نرى مؤشرات مشجعة فيما يتعلق بتطوير السيارة".

وأردف: "كما أننا نتعلم الكثير بشأن استخدام وحدة الطاقة واستخراج أفضل أداء منها. بالطبع، إذا نظرنا إلى الوضع من منظور المنافسة على البطولة، فإن موقعنا الحالي أقل من توقعاتنا بالتأكيد. لكننا نحاول أيضًا النظر إلى الجوانب الإيجابية. لم يمضِ سوى خمسة سباقات فقط حتى الآن. وما يزال أمامنا الكثير من السباقات في الموسم".

واختتم: "نحن لا ننشغل كثيرًا بما حدث في الماضي. نركز على تعلم شيء جديد كل يوم والاستعداد بشكل أفضل للسباق التالي. البطولة لم تنتهِ بعد. نريد أن نبقى ضمن دائرة المنافسة".