مكلارين لم تتخلَّ عن المنافسة على لقب 2026
اعترف أندريا ستيلا بأن مكلارين عاشت بداية مخيبة للآمال في موسم 2026، لكنه شدد على أن الفريق لم يفقد الأمل في الفوز بالبطولة.
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
دخلت مكلارين موسم 2026 بهدف الفوز بلقبي الصانعين والسائقين، لكنها واجهت العديد من المشاكل خلال السباقات الخمسة الأولى. ورغم ذلك، تمكن الفريق من تحقيق ثلاث منصات تتويج، ليحتل المركز الثالث في بطولة الصانعين.
لكن طموحات الفريق كانت أكبر بكثير من ذلك. ويتأخر لاندو نوريس حاليًا بفارق 73 نقطة عن متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي، بينما يتأخر أوسكار بياستري بفارق 10 نقاط عن زميله في الفريق.
وعند تقييمه للجزء الأول من الموسم، أوضح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن المشاكل التي واجهها الفريق لم تكن مرتبطة بالأداء فقط.
حيث قال: "كانت بداية الموسم صعبة. واجهنا مشكلة مع أوسكار في السباق الأول. وقد ظهرت المشكلة حتى قبل وصولنا إلى شبكة الانطلاق".
Watch: اف1 في أسبوع: كسر عظم بين أنتونيللي وراسل، نهضة هاميلتون، مستقبل فيرستابن 2027؟ وتوقعات موناكو!
وتابع: "العطل الذي تعرض له النظام الكهربائي في الصين كان محبطًا للغاية. في كندا واجهنا مشاكل في جميع جوانب عمليات السباق تقريبًا".
وأكمل: "كانت هناك مشاكل على الجانب الرياضي، ومشاكل في الموثوقية، بالإضافة إلى حادث. لذلك هناك الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تقييمها والتعلم منها".
ورغم كل هذه السلبيات، أكد مدير الفريق الإيطالي أن العمل على تطوير السيارة يبعث على التفاؤل، قائلًا: "نرى مؤشرات مشجعة فيما يتعلق بتطوير السيارة".
وأردف: "كما أننا نتعلم الكثير بشأن استخدام وحدة الطاقة واستخراج أفضل أداء منها. بالطبع، إذا نظرنا إلى الوضع من منظور المنافسة على البطولة، فإن موقعنا الحالي أقل من توقعاتنا بالتأكيد. لكننا نحاول أيضًا النظر إلى الجوانب الإيجابية. لم يمضِ سوى خمسة سباقات فقط حتى الآن. وما يزال أمامنا الكثير من السباقات في الموسم".
واختتم: "نحن لا ننشغل كثيرًا بما حدث في الماضي. نركز على تعلم شيء جديد كل يوم والاستعداد بشكل أفضل للسباق التالي. البطولة لم تنتهِ بعد. نريد أن نبقى ضمن دائرة المنافسة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
مكلارين تدعو لمنع امتلاك أكثر من فريق في الفورمولا 1
مكلارين: فيراري ستحقق البول بوزيشن في موناكو
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
مواعيد جائزة موناكو الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
مكلارين تحتفل بسباقها رقم 1000 في الفورمولا 1 بألوان خاصة في موناكو
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
أنتونيلي يقلّل من فكرة الضغوط التي تحدّث عنها راسل: "كيف يمكن أن يكون اللقب لقبي لأخسره؟"
استدعاء نوريس ولوكلير للمثول أمام المراقبين قبل انطلاق منافسات موناكو
ألونسو "متفائل" بحل مشكلة قمرة القيادة لدى أستون مارتن قبل جائزة موناكو الكبرى
فرق الفورمولا 1 تستغلّ ثغرة في الجناح الخلفي في موناكو
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات