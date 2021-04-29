مكلارين لديها "خطة واضحة" لتوقيت نقل تركيزها نحو سيارة 2022

استهلّت مكلارين موسم 2021 على نحوٍ قوي، حيث صعدت إلى منصّة التتويج في إيمولا قبل أسبوعين بحلول لاندو نوريس ثالثًا، إذ يحتل الفريق الصدارة المبكرة لمعركة مجموعة الوسط لهذا الموسم.

وقد بدت مكلارين، فيراري وألفا تاوري ضمن ذات المستوى من الوتيرة على مدار أول سباقين من الموسم، بالرُغم من تقدم مكلارين بفارق 7 نقاط ضمن معركة المركز الثالث في بطولة الصانعين.

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وتقيّم معظم الفرق حاليًا التوقيت الذي ستوجّه في كامل مواردها نحو تصميم سيارة 2022، حيث أن حزمة التغييرات الكبيرة على القوانين التقنية تجعل من 2021 عامًا حاسمًا لحقبة البطولة المُقبلة.

لكنّ أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أوضح بأنه لن يدع المعركة مع فيراري وألفا تاوري تُنحي الفريق بعيدًا عن خطته التطويرية للعام المُقبل.

فقال: "لا نعلم بطبيعة الحال ما تخطط له فيراري، لكنني أعتقد أننا من جهتنا نملك خطة واضحة لما نريد القيام به هذا العام وللتوقيت الذي سننتقل فيه للتركيز على العام المُقبل".

وأضاف: "بالطبّع سيكون ذلك قرارًا مباشرًا وفق الوضع، ولا يعتمد فقط على مدى تنافسيتك في مواجهة فيراري وألفا تاوري، إذ سيعتمد أيضاً على ما إذا كنت ترى عوائد كثيرة من مزيد من عمليات التطوير، في نفق الهواء على سبيل المثال. كونك ترى بعض الوجهات المشجّعة التي قد تدفعك للقول «دعونا نستثمر اختبارين أو ثلاثة كونه بمقدورنا استخلاص الكثير من الأداء هذا العام»".

وتابع: "أو أن تسير الأمور عكس ذلك، فتقول «الوضع لن يتقدم أكثر من ذلك، وأنت بحاجة لاستثمار مزيد من الجهد والوقت من أجل تحقيق خطوات إضافية»، ما يجعلك تنتهي من عمليات التطوير لسيارة هذا العام في وقت أبكر من المخطط".

وأكمل: "لذلك أقول بأن لدينا خطة واضحة، وكذلك المرونة للتعديل عليها. لكنني أرى بأن المسألة تعتمد أكثر على النتائج التي نراها مع تلك التوجّهات. حيث نرغب بالتأكيد أن نقوم بعمل جيّد هذا العام، وأن نحافظ على الزخم الإيجابي، لكن في ذات الوقت لدينا رحلة واضحة، ونودّ العودة إلى الصدارة من جديد".