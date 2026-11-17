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مكلارين: لا نخطط لتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بنا

أكد الرئيس التنفيذي لمكلارين زاك براون أن الفريق لا يخطط حاليًا لتصنيع محركاته الخاصة في الفورمولا 1، على غرار ريد بُل.

أحمد مجدي

منشور: 17-11-2026

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زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

منذ دخولها إلى الفورمولا 1 عام 1966، تعاونت مكلارين مع 10 شركات مختلفة لتصنيع المحركات. ومن أصل 1013 سباقًا خاضها الفريق حتى الآن، استخدم وحدات طاقة مرسيدس في 484 سباقًا.

بدأت الشراكة بين العلامتين في عام 1995 واستمرت حتى 2014. وفي تلك المرحلة، عادت مكلارين للتعاون مع هوندا، الشريك الذي سبق أن عملت معه خلال أواخر ثمانينيات القرن الماضي ومطلع التسعينيات. لكن هذا التعاون شكّل خيبة أمل كبيرة، وانتهى بعد 3 مواسم فقط.

بعد ذلك، أبرمت مكلارين اتفاقًا لمدة 3 سنوات مع رينو، قبل أن تعود إلى استخدام محركات مرسيدس في عام 2021. ولعبت هذه الشراكة دورًا محوريًا في عودة الفريق المتمركز في ووكينغ إلى الواجهة. ونجحت مكلارين في الفوز ببطولة الصانعين عام 2024، قبل أن تحصد المركز الأول في بطولتي السائقين والصانعين بعد عام واحد.

وعلى الرغم من الفترات الناجحة التي عاشتها مكلارين مع كل من رينو وهوندا، قررت ريد بُل تصنيع وحدة الطاقة الخاصة بها في ظل القوانين التقنية الحالية. وقد شكّل النجاح الأولي الذي حققه الفريق النمساوي من خلال هذه الخطوة واحدة من أكبر مفاجآت موسم 2026. ورغم أن نجاح ريد بُل قد يدفع فرقًا مثل مكلارين إلى التفكير في تصنيع محركاتها الخاصة، يرى براون أن تجربة أستون مارتن تمثل تحذيرًا مهمًا.

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وفي مقابلة مع برنامج "إف 1 شو"، قال براون: "ليست لدينا أية خطط من هذا القبيل في الوقت الحالي. نحن سعداء للغاية بالعمل مع قسم وحدات الطاقة في مرسيدس".

وأضاف: "أعتقد أننا دحضنا الاعتقاد السائد بأنه لا يمكن الفوز ببطولة باستخدام محرك مصنع آخر. لم يعد هناك ما يدعو الفرق إلى القلق بشأن ذلك".

وتابع: "يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى تحقيق ما فعلته ريد بُل، لكن من الممكن أيضًا أن تجد نفسك في الوضع الذي تعيشه أستون مارتن حاليًا".

وأكمل: "بما أننا نعلم قدرتنا على الفوز ببطولة باستخدام محركات مرسيدس، لست متأكدًا من أن المكاسب المحتملة تبرر المخاطرة. وهذا هو هدفنا".

واختتم قائلًا: "نعم، ربما كان من الأسهل حل بعض المشكلات التي واجهناها في بداية العام لو امتلكنا محركنا الخاص، لكن إذا أخطأت في هذا الجانب، فقد تكون العواقب وخيمة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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