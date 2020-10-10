مكلارين لا تتوقّع دخول مصنّعي محركات جُدد إلى الفورمولا واحد قبل تغير القوانين في 2026

يرى سيدل أنّ الوجهة التي تتبعها الرياضة مع القوانين الجديدة للمحركات والتي من المقرر تقديمها في 2026 ستكون حاسمة لمستقبل الرياضة ودخول مصنّعين جُدد.

وقد ترك قرار هوندا بترك ساحة الفورمولا واحد البطولة مع ثلاثة مصنعين فقط لما بعد موسم 2021، ولا يبدو في الأفق أنّ مصنعين جُدد قد يُقدمون على خطوة دخول معترك الفئة الملكة، حيث درست على سبيل المثال مجموعة فولكسفاغن الأمر من قبل ورفضت في النهاية إمكانية المشاركة في البطولة.

وحظي سيدل من خلال دوره السابق في بورشه - حيث عمل مع رئيس الفورمولا واحد المُقبل ستيفانو دومينيكالي - بمنظور جيّد لرؤية فولكسفاغن عن الرياضة، بيد أنّه رفض الحديث عن تفاصيل ذلك.

حيث قال: "لا يُمكنني بالطبّع التعليق على بورشه، لكن وإذا ما نظرتم إلى الصورة الأكبر، فليس من الواقعي في وجهة نظري في الوقت الحالي أن يدخل أيّ مصنّع جديد الفورمولا واحد خلال الأعوام المُقبلة، تحت القوانين الحالية".

وأكمل: "ذلك لأنّ الاستثمار الذي يتعيّن عليك القيام به والوقت الذي تحتاجه من أجل أن يكون لديك حزمة تنافسية، سيكونان كبيرين للغاية".

وأضاف: "لذلك سيكون مفتاح جذب المصنعين في رأيي هو عمل الفورمولا واحد سويًا مع ’فيا’ والفريق ومصنعي المحركات، إلى جانب المصنعين الجُدد المحتملين، على خطة واضحة الآن لما سيكون عليه التطوّر التالي لقوانين وحدة الطاقة، سواء كان تطوّرًا أو تغييرًا كاملًا للوضع".

وتابع: "أعتقد بأنّ السؤال الأساسي الذي ينبغي الإجابة عليه أولًا هو ماهية الوجهة التي ستتخذها الرياضة في النهاية، حيث أنّنا أمام وجهتين محتملتين".

وأردف: "الأولى تتمثّل في استمرار وجود وحدات طاقة في الفورمولا واحد في المستقبل، بتقنيات رائدة، لتكون الرياضة منصة لتطوير تقنيات سيارات الطرقات في المستقبل كذلك".

وأكمل: "الوجهة الأخرى هي أن تعمد الرياضة ببساطة إلى تقديم وحدات طاقة أقل تعقيدًا بكثير، وأرخص كذلك، بالمُضي قُدمًا. أعتقد بأنّ ذلك هو السؤال الأساسي الذي تجب الإجابة عليه أولًا قبل أن تفكّر في المصنعين الجُدد المحتمل دخولهم إلى الفورمولا واحد".

في المقابل، أوضح سيدل أنه منفتح على اقتراح سيريل أبيتبول نظيره في رينو بأن يتمّ تقديم موعد اعتماد قوانين وحدة الطاقة الجديدة لتدخل حيّز التطبيق قبل 2026.

فقال: "بالنسبة لي، فإنّ السؤال الأساسي هو ما هي قوانين وحدة الطاقة المقبلة، وذلك من وجهة نظري سيحدد متى سيكون من المنطقي تقديمها".

واختتم: "لكنّنا بالطبّع سندعم بالكامل تقديمها في وقت أبكر إذا ما سيساعد ذلك في الإبقاء على المصنعين الثلاثة الحاليين في البطولة وكذلك في استقطاب مصنعين جُدد".