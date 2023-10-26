مكلارين: لا مزيد من التحديثات "السحرية" لبقية موسم 2023
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنه لا يوجد مزيد من التحديثات "السحرية" لبقية موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد.
نجح لاندو نوريس سائق مكلارين بالتقدم على شارل لوكير صاحب قطب الانطلاق الأول مع بداية سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، قبل أن يتمكن ماكس فيرستابن الفائز ولويس هاميلتون من التقدم عليه لاحقاً.
لكن ومع شطب نتيجة هاميلتون (ولوكلير) بسبب خرق القوانين المتعلقة بمعدل تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة، تقدم نوريس مجدداً للمركز الثاني.
وباعتبار أن جميع الحلبات المتبقية هذا الموسم: المكسيك، البرازيل، لاس فيغاس وأبوظبي، بعيدة تماماً عن النمط السريع الذي يناسب سيارة مكلارين، أكد نوريس أن أفضل الفرص للفوز بأحد السباقات قد ولّت.
علاوة على ذلك، يرى ستيلا بأن الفريق لم يعد يمتلك تحديثات "سحرية" لما تبقى من جولات.
حيث قال: "نحن نتحلى بالواقعية هذا الموسم، وبأننا لن نقدم أية تحديثات سحرية للسيارة تسمح لنا بتحسين زمن اللفة أو معدلات التآكل، بحيث تغير جذرياً من موقعنا التنافسي".
وأكمل: "لكننا في الوقت نفسه، لم نكن نتوقع أن نتصدر السباق على حلبة مثل حلبة الأمريكيتين لعدد من اللفات. نحن نتطلع قدماً للسباقات المقبلة على أمل تحقيق المزيد من النجاحات".
وكشف ستيلا أن التحديثات الكبيرة التي قدمت تحسناً كبيراً في الأداء تركت "مشاعر مختلطة" بين صفوف الفريق حيال خسارة فرصة فوز ممكن في أوستن.
حيث أضاف: "نحن نحتفل بمنصة التتويج هنا، لكننا في الوقت نفسه، وبعد القسم الأول من السباق، بدا وكأننا نمتلك وتيرة كافية لتحقيق الفوز أخيراً".
وأكمل: "أريد التأكيد بأننا مسرورون جداً بمنصة التتويج. لكن ولثوانٍ بعد انتهاء السباق، كنا نفكر ’من المؤسف بأننا لم نفز’".
واختتم: "أعتقد أن الجميع يدرك أهمية تحقيق منصات التتويج بالنظر للموقع الذي بدأنا منه (خلال السباقات الأولى). لكن مسرور من هذا التركيز الحالي لدينا بأننا نتطلع قدماً للخطوة التالية".
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