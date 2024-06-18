مكلارين: لا مخاوف من أن سيارة "ام.سي.ال38" المحدّثة ستعاني في برشلونة

تثق مكلارين بأن المكاسب في السرعات المنخفضة التي حققتها بفضل التحديثات الأخيرة لا تعني أن سيارتها “ام.سي.ال38” ستكون أسوأ على الحلبات السريعة مثل برشلونة.

وكانت سيارتا الفريق المتمركز في ووكينغ تتألق عادةً في المنعطفات العالية السرعة، لكن هناك تحول في خصائص سيارتها المنافسة لعام 2024 بعد التحديثات التي وصلت في ميامي. إذ وجد الفريق أن الأداء تحسن عبر نطاق أوسع للسرعات، لكن الخطوة الأكبر جاءت في المنعطفات ذات السرعات المنخفضة – لأسباب لم تكن واضحةً في البداية.

مع ذلك، ومع العلم أن أحد أكبر التحديات هو تقديم سيارة جيدة في كل من المنعطفات ذات السرعات المنخفضة والعالية، كان هناك بعض الشك حول ما إذا كانت مكاسب مكلارين في منطقة واحدة ستأتي على حساب أدائها في الأخرى. ولكن قبل عطلة نهاية الأسبوع المثيرة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الذي يميل أكثر إلى النطاق المتوسط والعالي السرعة مقارنةً بالمسارات الأخيرة، لا ترى مكلارين سبباً يدعو للقلق.

ويرى أوسكار بياستري أنه بينما لا شك أن الفرق الأخرى قد أغلقت الفجوة في السرعات العالية، فإن مكلارين لديها كل الأسباب للشعور بأنها يمكن أن تكون في المنافسة في المقدمة.

وقال الأسترالي: "أعتقد أننا لا نزال متحلين بالثقة. أعتقد أنني لن أقول إننا ضعفاء في السرعات العالية، بل أن الآخرين قد لحقوا بنا قليلاً. أعتقد أنني واثق تماماً من أننا سنكون في المقدمة أيضاً. أعتقد بأن ريد بُل ستكون أقوى قليلاً مما كانت عليه، لكن أعتقد أننا سنكون في المنافسة".

الأجوبة السرية

بينما كان الفريق يدرك أن أداءه في السرعات المنخفضة قد تحسن منذ جولة ميامي، لم تكن مكلارين متأكدةً في البداية من سبب أن التقدم كان أكبر من المتوقع.

وقال مدير الفريق أندريا ستيلا أنه بعد أن الفريق بات يفهم الآن الديناميكيات المطروحة، لكنه رفض التوسع في الأسباب لكيلا يمنح ميزة للمنافسين. وقال: "نحن نبدأ في فهم أن بعض الأمور التي كنا نعمل عليها قد أطلقت بعض السلوكيات المهمة للسيارة، والتي تصبح ذات صلة بالمنعطفات ذات السرعات المنخفضة. لكن هذه معلومات لا نريد بالضرورة مشاركتها لأننا لا نريد أن ينظر المنافسون فيها".

وأردف: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا داخليًا أن بعض الأعمال التي قمنا بها خلال الشهر الماضي قد أثمرت، لأننا لسنا في نهاية الطريق من حيث هذا الخط من التطوير. هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكننا القيام بها، وهذا ما نركز عليه لمزيد من التحديثات هذا الموسم وبالطبع لسيارة 2025".

التحدي على اللقب

وتشير الأرقام إلى أنّ مكلارين هي الفريق الأعلى تسجيلاً للنقاط في السباقات الثلاثة الأخيرة - حيث سجلت 116 نقطة مقارنةً بـ106 نقطة لريد بُل و101 نقطة لفيراري. وهذا الأداء جعل بياستري يشعر بأن الفريق يمكنه اعتبار نفسه منافسًا على البطولة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقال في هذا الصدد: "سيكون الأمر صعبًا بالتأكيد، لكنني أعتقد أننا في المنافسة. أعتقد أننا سجلنا أكبر عدد من النقاط في كندا كفريق، ليس بفارق كبير، لكنها بالتأكيد نتيجة جيدة جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا متسقين جدًا في الأسابيع الأخيرة. وأعتقد أنه عبر بعض الحلبات المختلفة جدًا، فإنّنا كنا قويين في جميعها. لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب ترتيبها ونحن نتحدث عن أمور صغيرة، لكن عندما تنافس على البطولات، فإن الأمور الصغيرة يكون لها تأثير كبير".

واختتم بالقول: "لذا سيكون النصف الثاني من العام صعبًا، وبالطبع لدى ريد بُل بداية متقدمة قليلاً. لا أعرف كم نحن متأخرون عن فيراري الآن، لكننا بالتأكيد أخذنا منهم كمية جيدة من النقاط، لذلك أعتقد بالتأكيد أننا في المنافسة. لكن سيكون هناك نصف ثانٍ كبير من العام لجعل ذلك يحدث".