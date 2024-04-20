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فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

مكلارين: لا سبب يدعو نوريس للاعتذار عن السباق القصير

قال فريق مكلارين أنّ لاندو نوريس ليست في حاجة للاعتذار عن أدائه في السباق القصير في الصين، وذلك بعد فشلة في تحويل قطب الانطلاق الأوّل إلى منصّة تتويج.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

انطلق نوريس من الخانة الأولى بعد أدائه اللافت في تصفيات الجمعة الممطرة، لكنّ كلّ شيء سار على نحوٍ خاطئ بالنسبة له في المنعطف الأوّل من السباق القصير بعد أن دخله جنبًا إلى جنب مع لويس هاميلتون.

وجاء ذلك بعد انطلاقته البطيئة بالمقارنة مع منافسه، ووجد نفسه على الجانب الخارجي المتّسخ من المنعطف الأيمن الطويل قبل أن يفقد التماسك ويخرج عن المسار ويتراجع في الترتيب.

وفي حين أنّه كان قادرًا على التعافي والحلول سادسًا في النهاية، فإنّ نوريس شعر بأنّه كان عليه تقديم عملٍ أفضل بكثير.

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وبحديثه عبر اللاسلكي في نهاية السباق، قال البريطاني: "أجل، أفسدت كلّ شيء في المنعطف الأوّل، أنا آسف. فقدت السيطرة على السيارة بالكامل، لذا أعتذر عن ذلك، كان يجب أن نُحقّق نقاطًا أكثر".

لكنّ أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين سارع في القول بأنّ الفريق هو من عليه الاعتذار من نوريس لعدم منحه سيارة أفضل للمنافسة على الانتصارات.

وقال ستيلا لقناة سكاي: "لا يحتاج للاعتذار بكلّ تأكيد لأنّنا نحتاج لهذه الاعتذارات".

وأضاف: "يعلم أنّه كان بوسعه القيام بعملٍ أفضل، لكنّنا نقدّر الجهود القصوى ونحن نعمل كفريق. كما أعتقد بأنّ ذلك يمنحنا شعورًا بنوع الشخص الذي هو عليه".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّه يشعر بأنّه خذل الفريق. لكن لا تقلق يا لاندو، لم تُخيّب آمال الفريق. نحتاج لمنحك سيارة أفضل ومن ثمّ ستكون كلّ الأمور أسهل بكثير عوضًا عن التواجد على الحدود القصوى لتحقيق بعض النتائج القوّة".

واختتم بالقول: "لذا يعود الأمر إلينا كرجالٍ ونساء في مكلارين للعمل بجهدٍ لتحسين السيارة".

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