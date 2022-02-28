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مكلارين: لا جواب واضح بشأن افتقار سيارة "ام.سي.ال36" لظاهرة الارتدادات

لا يملك فريق مكلارين شرحًا واضحًا لسبب عدم معاناته بشكلٍ مكثّف من ظاهرة الارتدادات التي طغت على التجارب الشتويّة الأولى للفورمولا واحد في برشلونة.

مكلارين: لا جواب واضح بشأن افتقار سيارة "ام.سي.ال36" لظاهرة الارتدادات

في ظلّ حصول الفرق على اختباراتها الفعليّة الأولى لسيارات 2022، بُوغت السائقون بظاهرة الارتدادات أثناء بلوغ سياراتهم لسرعات عالية على الخطوط المستقيمة.

وكانت محاولة السيطرة على المشكلة مصدر صداعٍ لبعض الفرق، حيث احتاجت مرسيدس لاستخدام قضبان معدنيّة مؤقّتة على أرضيّتها في برشلونة، في حان لن يكون لألفا روميو حلٌ فعلي حتّى التجارب المقبلة في البحرين.

لكنّ مكلارين واجهت بالكاد واجهت تلك المشكلة على الإطلاق، ما عدا عندما ركّبت بعض المكوّنات الاختبارايّة التي غيّرت فجأة المنصّة الانسيابيّة للسيارات وتسبّبت في المشكلة.

وقال جايمس كي المدير التقنيّ للفريق أنّ الحظيرة البريطانيّة لم تكن محميّة بالكامل من ظاهرة الارتدادات، لكنّه يعتقد بأنّها لم تتسبّب في مشاكل كبيرة للفريق.

وقال البريطاني: "كانت لدينا بعض المكوّنات الاختباريّة التي يبدو أنّها زادت المشكلة قليلًا. لكن عند نزعها فقد تقلّصت، لذا يُمكنك حلّ تلك المشكلة انسيابيًا كذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بناءً على موقعنا، فلم يكن ذلك بمثابة موضعٍ بالنسبة إلينا. لن نقول بأنّها لن تعود مع المزيد من التحديثات بالطبع. عانينا من المشكلة، لكنّها ليست مصدر قلق كبير أو تشتيت بالنسبة لسائقينا".

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واعترف كي بأنّ الفريق لم يكن ذكيًا بما فيه الكفاية لتشكيل سيارة تُعالج المشكلة خصيصًا، لكنّه يعتقد بأنّه ليس من محض المصادفة بالكامل أنّ تصميمها ثابتٌ للغاية.

وقال في هذا الصدد: "أودّ لو أنّنا كنّا أذكياء للغاية، لكنّ الحقيقة أنّه من الصعب للغاية محاكاة ذلك. يشمل الأمر صلابة الإطارات، وإعدادات المخمّد على سيارتك. كما أنّ هناك ثقلًا في المقدّمة كذلك".

وأردف: "لكن سأكون كاذبًا لو قلت بأنّ ذلك جاء من عمليّة التصميم. أعتقد بأنّها ظاهرة سنتعوّد عليها جميعًا. نأمل أن نتمكّن من القضاء عليها مع تقدّم الوقت".

لكنّ كي يعتقد بأنّ تلك الظاهرة قد لا تتمكّن بعض الفرق من التخلّص منها بالكامل، وقد يتعيّن على السائقين التعايش معها في بعض الحلبات.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه ستكون هناك ردّة فعل موروثة من الاقتراب من سطح المسار، لأنّ هذه سيارات ذات مؤثّرات أرضيّة. لكن أعتقد بأنّنا سنتعلّم كيفيّة إدارتها".

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