مكلارين لا تشعر بالراحة بعد منصة التتويج في إيمولا

بعد بداية متعثرة لموسم 2022 في البحرين، حيث أخفقت مكلارين في تسجيل النقاط، تمكن الفريق المتمركز في ووكينع من تحقيق تقدم سريع سمح لسائقه لاندو نوريس بالصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى هذا العام في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

لكن وفي ظل إظهار هاس، ألفا روميو وألبين لمحات من الأداء القوي على سياراتهم حتى الآن في هذا الموسم، فقد أبدى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين حرصه حيال الاعتقاد بأن فريقه بات جاهزًا ليكون في صدارة مجموعة الوسط خلف ريد بُل وفيراري.

فقال: "أعتقد أنه ومن خلال ما رأيناه إلى الآن في ملبورن وإيمولا، فإن السيارة تعمل تحت كل أنواع الظروف والتصاميم المختلفة للحلبات، وهو أمر إيجابي للغاية".

وأضاف: "لكن في ذات الوقت، وإذا ما نظرتم إلى المنافسة وكيف أنها قريبة جدًا بيننا ومرسيدس وفالتيري (بوتاس) وكيفن (ماغنوسن)، فلا مجال للشعور بالراحة حيال ما نراه الآن من أداء خلال السباقات الماضية".

وبينما ظل واقعيًا حيال موقع مكلارين الحالي، لكن سيدل يشعر على الأقل بأن الفريق بمقدوره استهداف التواجد بشكل ثابت في القسم الثالث للتصفيات وحصد نقاط لائقة في كل نهاية أسبوع.

فقال: "لا أكون واثقًا أكثر من اللازم دومًا، كوني أعلم بأن الجميع يعمل في البطولة ويطوّر السيارة، لكنني واثق بأن لدينا سيارة وحزمة بمقدورهما المنافسة على التواجد في القسم الثالث للتصفيات في كل نهاية أسبوع والمنافسة كذلك على حصد نقاط جيدة".

وأكمل: "وهذا ممكن مع فريق قوي وسائقين قويين كذلك، إذ عليّ أن أثني على الفريق وما قام به الجميع في إيمولا بالرغم من التحديات".