فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
23 ساعات
:
09 دقيقة
:
18 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

المشاركات
التعليقات
مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

لا يستبعد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين، قدرة فيراري على "الهجوم مجدداً" بالرغم من معاناة الحصان الجامح الحالية.

تقدمت مكلارين إلى المركز الثالث ضمن ترتيب المصنّعين بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى، بعد أن احتل لاندو نوريس المركز السابع.

ودفعت هذه النتيجة مكلارين أمام ريسينغ بوينت وفيراري التي تحتل المركز الخامس، حيث فشلت العلامة الإيطالية بتسجيل النقاط في سباق سبا.

وعانت فيراري خلال السباق وسط مشاكل الانسيابية التي عصفت بسيارتها لموسم 2020، إضافة إلى الضعف الكبير في سرعتها على المقاطع المستقيمة بسبب المحرك.

ونتيجة لذلك، تمكنت مكلارين من توسيع الفارق أمام فيراري ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

ويتوقع سيدل أن تخوض مكلارين معركة متقاربة مع ريسينغ بوينت ورينو في مونزا، لكنه لا يستبعد قدرة فيراري في العودة والهجوم مجدداً.

فقال: "أتوقع منافسة متقاربة مع ريسينغ بوينت ورينو".

وأكمل: "الجميع يرى معاناة فيراري الحالية بالتأكيد، لكننا نأمل بالحصول على فرصة تسجيل النقاط مجدداً. وذلك يمنحنا فرصة جيدة حيال مستوانا التنافسي في مواجهة سيارات سريعة".

وأردف: "من المهم ألا نقلل على الإطلاق من قدرات فيراري في العودة والهجوم مجدداً خلال الموسم، نظراً لما يمتلكونه من خبرة وقدرات بشرية ومنشآت".

وتابع: "أنا واثق أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعاودوا الهجوم مجدداً. لهذا السبب يخامرنا بعض الإحباط لأننا لم نسجل المزيد من النقاط في سبا (كاستفادة من هذه الفرصة)".

وتتقدم مكلارين حالياً بفارق سبع نقاطٍ أمام فيراري ضمن ترتيب المصنّعين، بينما تتأخر رينو بنقطتين عن فيراري.

يشار إلى أن كارلوس ساينز سائق سيارة مكلارين الأخرى لم يتمكن من المشاركة في سبا، بسبب مشكلة في المحرك بسبب عطل في نظام العادم.

اقرأ أيضاً:

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين

المقال السابق

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق فيراري تسوق الآن , مكلارين تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" ستحقق في حادثة انفصال إطار سيارة جوفينازي "المثيرة للقلق"

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جدل محرّك فيراري ما يزال يترك "مذاقًا مُرًا" لدى المنافسين

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021

أحدث الأخبار

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

31د
2
لومان

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020

3
فورمولا 1

فيراري تشرح دراما ضعف ضغط هواء محرّك لوكلير في سبا

4
فورمولا 1

غروجان: راتب هاميلتون الذي يصل إلى 40 مليون دولار أمر "غير مقبول"

5
فورمولا 1

ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء

أحدث الأخبار

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً
فورمولا 1

مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين
فورمولا 1

وولف: على الفورمولا واحد إتاحة بثّ المحادثات الداخلية لتحسين تجربة المتابعين

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021
فورمولا 1

آخر تعديلات "السلامة" ستشهد خفض ارتكازيّة سيارات الفورمولا واحد بـ "10%" لموسم 2021

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"
فورمولا 1

"فيا" تؤكد العمل على إعادة النظر في نظام رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد
فورمولا 1

أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

التقنيات التي ساعدت مرسيدس في الهيمنة على سباق بلجيكا 05:28
فورمولا 1

التقنيات التي ساعدت مرسيدس في الهيمنة على سباق بلجيكا

مراجعة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 في الفورمولا واحد 08:09
فورمولا 1

مراجعة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 في الفورمولا واحد

أهم مجريات سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 06:49
فورمولا 1

أهم مجريات سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى 02:52
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة بلجيكا الكبرى

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت 06:00
فورمولا 1

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.