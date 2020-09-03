مكلارين لا تستبعد قدرة فيراري على التحسّن والهجوم مجدداً

تقدمت مكلارين إلى المركز الثالث ضمن ترتيب المصنّعين بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى، بعد أن احتل لاندو نوريس المركز السابع.

ودفعت هذه النتيجة مكلارين أمام ريسينغ بوينت وفيراري التي تحتل المركز الخامس، حيث فشلت العلامة الإيطالية بتسجيل النقاط في سباق سبا.

وعانت فيراري خلال السباق وسط مشاكل الانسيابية التي عصفت بسيارتها لموسم 2020، إضافة إلى الضعف الكبير في سرعتها على المقاطع المستقيمة بسبب المحرك.

ونتيجة لذلك، تمكنت مكلارين من توسيع الفارق أمام فيراري ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

ويتوقع سيدل أن تخوض مكلارين معركة متقاربة مع ريسينغ بوينت ورينو في مونزا، لكنه لا يستبعد قدرة فيراري في العودة والهجوم مجدداً.

فقال: "أتوقع منافسة متقاربة مع ريسينغ بوينت ورينو".

وأكمل: "الجميع يرى معاناة فيراري الحالية بالتأكيد، لكننا نأمل بالحصول على فرصة تسجيل النقاط مجدداً. وذلك يمنحنا فرصة جيدة حيال مستوانا التنافسي في مواجهة سيارات سريعة".

وأردف: "من المهم ألا نقلل على الإطلاق من قدرات فيراري في العودة والهجوم مجدداً خلال الموسم، نظراً لما يمتلكونه من خبرة وقدرات بشرية ومنشآت".

وتابع: "أنا واثق أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعاودوا الهجوم مجدداً. لهذا السبب يخامرنا بعض الإحباط لأننا لم نسجل المزيد من النقاط في سبا (كاستفادة من هذه الفرصة)".

وتتقدم مكلارين حالياً بفارق سبع نقاطٍ أمام فيراري ضمن ترتيب المصنّعين، بينما تتأخر رينو بنقطتين عن فيراري.

يشار إلى أن كارلوس ساينز سائق سيارة مكلارين الأخرى لم يتمكن من المشاركة في سبا، بسبب مشكلة في المحرك بسبب عطل في نظام العادم.