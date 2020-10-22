مكلارين لا تزال تؤمن بحزمتها الانسيابيّة الجديدة بالرغم من شكوك ساينز

استخدم ساينز حصرًا الحزمة الانسيابيّة الجديدة خلال جائزة إيفل الكبرى، لكنّه بدا لاحقًا غير مقتنعٍ بأنّها توفّر خطوة إلى الأمام كونه عانى لإيجاد توازنٍ جيّد في التصفيات والسباق.

وبسؤاله عن ابتعاده عن المعركة على المركز الثالث في السباق، قال ساينز: "لم يكن بوسعي المنافسة على منصّة التتويج، كنت لأفعل ذلك ربّما بالسيارة التي كانت لديّ قبل سباقين".

لكن بالرغم من عدم شعور ساينز بأنّ التحديثات وفّرت خطوة فوريّة إلى الأمام، قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ الطاقم لا يشكّ في إمكانيّات المكوّنات الجديدة.

ويعتقد سيدل أنّ الأمر الأساسي الآن هو التوصّل إلى الإعدادات المناسبة، كون ذلك سيسمح باستخراج الإمكانيّات الكاملة التي شاهدها الفريق في نفق الهواء.

وقال الألماني: "نعتقد بشدّة أنّ هذا التصميم المختلف للأنف هو الأفضل في النهاية".

وأضاف: "من الواضح أنّه تغييرٌ كبير على صعيد المفهوم الانسيابيّ للسيارة وبالتالي كان من الواضح بالنسبة إلينا أنّنا نحتاج وقتًا لاستغلال الإمكانيّات الكاملة لتلك الحزمة".

وأردف: "أعتقد بأنّه بناءً على ما شاهدناه حتّى الآن، فإنّنا نحتاج ببساطة للمزيد من الوقت من أجل التوصّل إلى الإعدادات المناسبة".

وأكمل: "نشاهد مكوّنات ذات إمكانيّات أعلى في هذه الحزمة. لكنّها لم تُقدّم بشكلٍ عام خطوة إلى الأمام على صعيد الأداء في المنعطفات. وذلك ما نحتاج للعمل عليه ونأمل تحقيق الخطوة التالية في بورتيماو".

وتخوض مكلارين معركة ثلاثيّة على المركز الثالث في بطولة الصانعين مع كلٍ من ريسينغ بوينت ورينو، حيث تفصل بينهم 6 نقاطٍ فقط.

وكان سيدل قد أشار مرارًا إلى أنّ ريسينغ بوينت تملك السيارة الأسرع بين الثلاثة على مدار هذا الموسم، لكنّه بات يعتقد الآن بأنّ رينو هي الأفضل.

وقال: "إن نظرتم إلى السباقات القليلة الأخيرة، فأعتقد بأنّ رينو متقدّمةٌ بعُشرٍ أو عُشرين من الثانية الآن، أي أنّها قد حقّقت خطوة إلى الأمام مع سيارتها".

وأكمل: "لم نُحقّق هذه الخطوة بعد. لهذا من المهمّ التأكّد من تحقيقنا لهذه الخطوة في السباقات المقبلة من أجل الإبقاء على هذه المعركة حيّة".