مكلارين لا تبحث عن تغيير جذري لاستراتيجيتها التقنية في الفورمولا واحد

في الحقيقة ليس هناك حل سحري، بل تكامل لكميات عمل عبر فترات من الزمن للوصول إلى الأداء المطلوب وحزم التحديثات المناسبة.

وبهدف السعي نحو تلك الإجابات، تحاول مكلارين تبني استراتيجية خاصة تتضمن جذب خبراء فنيين من الفرق المنافسة، خاصة من فريق ريد بُل لمحاولة فهم أسرار تصميم سيارة ريد بُل والتي جعلتها فعّالة للغاية في السنوات الأخيرة.

ومن الواضح أن السر لا يكمن في فكرة واحدة بل في كيفية تكامل جميع الأفكار والتقنيات في سيارات ريد بُل. حيث قامت مكلارين قام بخطوة هامة عبر ضم روب مارشال، مصمم رئيسي سابق لدى ريد بُل.

وبالإضافة إلى مارشال، جلبت مكلارين الرئيس السابق لقسم تصميم المركبة لدى فيراري، دافيد سانشيز ليكون جزءًا من الفريق الفني الجديد. وبالتعاون مع بيتر برودرومو، فإن هؤلاء الخبراء الثلاثة الذين بدؤوا العمل في 1 يناير من العام الحالي، يشكلون ثلاثيًا فنيًا قويًا.

ولا تريد مكلارين أن يأتي مارشال وسانشيز قائمة بالأخطاء التي ارتكبها الفريق، بل التأكيد على سير الفريق في الطريق الصحيح. وفي هذا السياق، يرى أندريا ستيلا، مدير الفريق، أن هذا التأكيد يمثل دعمًا هائلًا للجهود المبذولة لتحقيق النجاح في سباقات الفورمولا واحد.

فقال: "من الواضح أنهما سيجلبان معهما كمية كبيرة من المعرفة".

وأكمل: "لقد كانا ضمن فريقين رائعين. بالتالي فالمسألة ليست ’يجب أن نقوم بالأمور بهذه الطريقة وبعكس ما نقوم به حالياً’ بل ’سنقوم بالعمل بهذه الطريقة لإغناء ما نقوم به وبمقاربة متجددة’".

ويرى ستيلا أن أهمية هذا التدفق الإبداعي لا تتمحور فقط حول تطوير سيارة مكلارين لموسم 2024، ولكن أيضًا في المشاريع المستقبلية المخطط لها لمواسم 2025 و2026، مما يعزز قدرة الفريق على التنافس في أعلى المستويات.

فقال: "نحن نرى الزخم الحالي، الطاقة والأفكار وهي تتدفق ضمن مؤسستنا".

وأكمل: "نحن مع سيارة 2024 وضعنا بالفعل الأساس لعملية التطوير في موسم 2024 وكذلك 2025. من ثم لدينا مشروع 2026 مع قوانين تقنية جديدة تماماً".

وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل، ومن المهم العمل مع شخصيات بهذه الأهمية بما يمتلكونه من خبرات تقنية".

واختتم: "ذلك يعني أن نمتلك القدرة والطاقة والتنافسية للوصول إلى تلك المشاريع الكبيرة مع القوة المطلوبة للمنافسة في صدارة الفورمولا واحد".