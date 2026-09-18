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مكلارين: لاندو نوريس خسر الفوز في مدريد بسبب استحالة التجاوز

يعتقد أندريا ستيلا أن نوريس كان قادرًا على الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى لو كان التجاوز أسهل.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إن التجاوز كان صعبًا للغاية على حلبة مادرينغ، ما حرم لاندو نوريس من الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى.

انطلق نوريس من البول بوزيشن على حلبة الشوارع الجديدة في مدريد، وابتعد بفارق ست ثوانٍ خلال اللفات الـ12 الأولى من السباق، وهو ما أثبت لاحقًا أنه كان سبب خسارته، إذ أصبح متقدمًا بفارق كبير للغاية جعله غير قادر على دخول منصة الصيانة عندما تم تفعيل سيارة الأمان الافتراضية.

وبعد توقف استغرق سبع ثوانٍ لتغيير الإطارات، وجد نوريس نفسه متأخرًا بفارق 16 ثانية عن كيمي أنتونيللي. وبحلول اللفة 48، نجح في تقليص الفارق مع السائق الإيطالي وماكس فيرستابن صاحب المركز الثاني، لكنه لم يتمكن مطلقًا من تنفيذ محاولة تجاوز.

لذلك، يعتقد ستيلا أن التوقف البطيء لم يكن له أي تأثير على نتيجة نوريس. حيث قال: "لأن لاندو كان سيخرج على الأرجح خلف جورج راسل على أية حال. وحتى لو لم يحدث ذلك، لم يكن من الممكن تجاوز فيرستابن وأنتونيللي".

وأضاف: "لذلك، بالتأكيد، ندرك أن أمامنا الكثير من العمل لتحسين عملياتنا. وهذه ليست المرة الأولى التي يكون لدينا فيها توقف بطيء. لكن فيما يتعلق بالسباق نفسه، لم يُحدث ذلك أي فارق".

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وقد تكون حلبة مادرينغ هي المسؤولة عن ذلك. إذ شهد سباق الأحد 10 تجاوزات فقط، وهو أقل عدد في موسم 2026 حتى الآن، بل وأقل من موناكو التي شهدت 11 تجاوزًا. ومن بين تلك التجاوزات العشرة، حدثت أربعة منها عندما تم تجاوز فالتيري بوتاس أو لانس سترول ضمن السيارات المتأخرة.

وكان المنعطف الخامس يمثل أقوى منطقة للكبح، لكنه كان يأتي بعد منحنى، ما جعل عملية الكبح أكثر صعوبة، كما كان ضيقًا للغاية بحيث لم يسمح بمناورات التجاوز بسهولة.

"فيما يتعلق بالتجاوز، من المؤسف أن يكون بهذه الصعوبة. إذ يتطلب الأمر فارقًا كبيرًا جدًا في زمن اللفة حتى يصبح التجاوز ممكنًا. وأعتقد أن ما يتعين على الفورمولا 1 مراجعته هو ما إذا كانت هناك حاجة إلى بعض التعديلات على هذه الحلبة من أجل توفير فرصة للتجاوز" قال ستيلا.

واختتم: "لأن الحقيقة في الوقت الحالي هي أن الخط المستقيم قد يكون طويلًا بما يكفي، لكن لا توجد أية إمكانية على الإطلاق لدخول سيارتين إلى المنعطف الخامس جنبًا إلى جنب. لذلك، فإن محاولة التجاوز مستحيلة عمليًا، وهو أمر مؤسف بعض الشيء، لأنني أعتقد أنه لو كان التجاوز ممكنًا اليوم، لكنا رأينا لاندو يستعيد الصدارة، لأن فارق السرعة كان كبيرًا بشكل واضح".

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تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

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F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

رئيس رابطة سائقي الجائزة الكبرى يرد على انتقادات حلبة الفورمولا 1 في مدريد

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رئيس رابطة سائقي الجائزة الكبرى يرد على انتقادات حلبة الفورمولا 1 في مدريد

فيراري تنفي مزاعم تقسيم استراتيجية الفريق في جائزة إسبانيا لفصل هاميلتون ولوكلير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيراري تنفي مزاعم تقسيم استراتيجية الفريق في جائزة إسبانيا لفصل هاميلتون ولوكلير

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

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فورمولا 1
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F1 فورمولا 1
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

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ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

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فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

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فورمولا 1
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فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
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