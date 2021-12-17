مكلارين: كان من المهم جداً التأقلم الكامل مع محرك مرسيدس قبل القوانين الجديدة

استعادت مكلارين شراكتها السابقة الشهيرة مع مرسيدس، بدءاً من موسم 2020، وذلك بعد أن عملت معها سابقاً ما بين موسمي 1995 و2014.

وبينما تراجعت مكلارين إلى المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلف فيراري، لكن الفريق قدم موسماً قوياً للغاية توَّجَهُ بتحقيق أولى الانتصارات منذ ما يقارب تسع سنوات تقريباً في جائزة إيطاليا الكبرى مع دانيال ريكاردو.

وعادة ما تواجه الفرق صعوبات عند تبديل وحدات الطاقة المستعملة، لكن مكلارين نجحت بالتأقلم سريعاً مع محركات مرسيدس.

حيث قال سيدل: "لدينا فريق رائع، مواهب كبيرة حقاً، أعتقد أننا بحاجتهم للانتقال إلى المستوى التالي".

وأكمل: "ببساطة نحن بحاجة للوقت. نحن طموحون بالتأكيد، لكننا نحتاج إلى المزيد من الوقت لنرى نتائج عملنا، وأنا مسرور جداً لأننا تمكنا من تحقيق هذه الخطوة".

وأردف: "أحد أهم الأمور هذا الموسم كان في التأقلم الكامل مع محركات مرسيدس، واستعمالها بشكل مكثف هذا الموسم قبل تطبيق القوانين التقنية الجديدة".

وحظيت مكلارين بأداء قوي طوال الموسم أزاحت خلاله فيراري عن المركز الثالث بعد الفوز في مونزا والفوز الوشيك في روسيا مع لاندو نوريس، لكنها في نهاية المطاف اكتفت بالمركز الرابع.

واعترف سيدل أنه كان من المؤلم خسارة المركز، لكنه بدا متشجعاً حيال قدرة الفريق على منافسة فيراري وريد بُل في بعض المناسبات.

فقال: "لقد كان ببساطة موسماً رائعاً للكثير من الأسباب".

وأردف: "حققنا خطوة كبيرة مع السيارة، فيما يتعلق بالأداء على مدار اللفة الواحدة وكذلك في السباقات أمام مرسيدس وريد بُل".

وأضاف: "فيما يتعلق بالموثوقية، كان موسماً جيداً جداً كذلك. لقد حققنا خطوات إلى الأمام لناحية الثبات والسرعة في وقفات الصيانة أيضاً".

واختتم: "لقد نجحنا بتقديم ثباتٍ جديد لم يكن موجوداً لدى مكلارين خلال المواسم السابقة".