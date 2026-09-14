"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا
تحدث الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين زاك براون إلى الصحافة بعد إنهاء لاندو نوريس جائزة إسبانيا الكبرى في المركز الثالث.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: جيمس ساتون
أوضح زاك براون أن توقيت التوقف في منطقة الصيانة سار ضد الفريق تمامًا، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء نوريس المتفوق وموقفه الناضج في نهاية السباق.
وشدد براون على أن الحظ لم يكن إلى جانبهم رغم سرعتهم على الحلبة، ولخّص سوء حظهم بهذه الكلمات.
حيث قال: "كانت سيارة الأمان الافتراضية قاسية للغاية علينا اليوم".
وأكمل: "كان لاندو في قمة مستواه، وكان الفريق يقوم بعمل رائع".
وتابع: "لكن سيارة الأمان الافتراضية ظهرت بعد ثوانٍ قليلة فقط من تجاوزنا مدخل منطقة الصيانة، وانتهت قبل ثوانٍ قليلة فقط من تمكننا من التوقف".
وأردف: "لم يكن هناك أي شيء يمكننا فعله. ومع ذلك، كان من الرائع سماع رسالة لاندو عبر الراديو: "دعونا نتجاوز هذا الأمر"."
وأكد براون أن نوريس كان سريعًا إلى درجة أنه كان لينهي السباق أمام الجميع بفارق يقارب 25 ثانية.
حيث قال: "في الظروف الطبيعية، كان بإمكاننا الفوز بهذا السباق بفارق 20 إلى 25 ثانية".
وتابع: "كان لاندو يقود بشكل رائع على الحلبة، وكان يبتعد عن الجميع بسرعة".
واختتم: "لقد تمكن أيضًا من إدارة تآكل الإطارات بشكل مثالي؛ وكان تقريبًا في مستوى خاص به".
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