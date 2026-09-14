تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن حول احتكاكه مع هاميلتون في مدريد: "لولا ذلك لانتهى سباقي"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن حول احتكاكه مع هاميلتون في مدريد: "لولا ذلك لانتهى سباقي"

"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا

وولف: "حالفنا الحظ في مدريد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
وولف: "حالفنا الحظ في مدريد"

نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

هوندا تستبدل مسؤول وحدة الطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هوندا تستبدل مسؤول وحدة الطاقة في الفورمولا 1

جائزة إسبانيا الكبرى تتعهد بإجراء تغييرات على حلبة مادرينغ بعد انتقادات الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
جائزة إسبانيا الكبرى تتعهد بإجراء تغييرات على حلبة مادرينغ بعد انتقادات الفورمولا 1

من نام أسوأ ليلة بعد سباق مدريد: كارلوس ساينز

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من نام أسوأ ليلة بعد سباق مدريد: كارلوس ساينز
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا

تحدث الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين زاك براون إلى الصحافة بعد إنهاء لاندو نوريس جائزة إسبانيا الكبرى في المركز الثالث.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون

أوضح زاك براون أن توقيت التوقف في منطقة الصيانة سار ضد الفريق تمامًا، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء نوريس المتفوق وموقفه الناضج في نهاية السباق.

وشدد براون على أن الحظ لم يكن إلى جانبهم رغم سرعتهم على الحلبة، ولخّص سوء حظهم بهذه الكلمات.

حيث قال: "كانت سيارة الأمان الافتراضية قاسية للغاية علينا اليوم".

وأكمل: "كان لاندو في قمة مستواه، وكان الفريق يقوم بعمل رائع". 

وتابع: "لكن سيارة الأمان الافتراضية ظهرت بعد ثوانٍ قليلة فقط من تجاوزنا مدخل منطقة الصيانة، وانتهت قبل ثوانٍ قليلة فقط من تمكننا من التوقف".

وأردف: "لم يكن هناك أي شيء يمكننا فعله. ومع ذلك، كان من الرائع سماع رسالة لاندو عبر الراديو: "دعونا نتجاوز هذا الأمر"."

وأكد براون أن نوريس كان سريعًا إلى درجة أنه كان لينهي السباق أمام الجميع بفارق يقارب 25 ثانية.

حيث قال: "في الظروف الطبيعية، كان بإمكاننا الفوز بهذا السباق بفارق 20 إلى 25 ثانية".

وتابع: "كان لاندو يقود بشكل رائع على الحلبة، وكان يبتعد عن الجميع بسرعة".

واختتم: "لقد تمكن أيضًا من إدارة تآكل الإطارات بشكل مثالي؛ وكان تقريبًا في مستوى خاص به".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق وولف: "حالفنا الحظ في مدريد"

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

نوريس: حاولت اللحاق بـ ماكس "لكنه لم يرتكب أي خطأ"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس: حاولت اللحاق بـ ماكس "لكنه لم يرتكب أي خطأ"

فيرستابن بعد المركز الثاني في مادرينغ: نتيجة "مذهلة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن بعد المركز الثاني في مادرينغ: نتيجة "مذهلة"

أنتونيللي: لاندو استحق الفوز في مادرينغ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
أنتونيللي: لاندو استحق الفوز في مادرينغ
المزيد من
لاندو نوريس

نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

من نام أفضل ليلة بعد سباق مدريد: لاندو نوريس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من نام أفضل ليلة بعد سباق مدريد: لاندو نوريس
المزيد من
مكلارين

نوريس يهزم أنتونيللي في مبارزة مثيرة خلال التصفيات على حلبة مادرينغ الجديدة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس يهزم أنتونيللي في مبارزة مثيرة خلال التصفيات على حلبة مادرينغ الجديدة

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

فيرستابن حول احتكاكه مع هاميلتون في مدريد: "لولا ذلك لانتهى سباقي"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن حول احتكاكه مع هاميلتون في مدريد: "لولا ذلك لانتهى سباقي"

"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"كان سيبتعد عن الجميع".. براون يكشف ما خسره نوريس في جائزة إسبانيا

وولف: "حالفنا الحظ في مدريد"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
وولف: "حالفنا الحظ في مدريد"

نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس سيختبر سيارة مكلارين الخارقة قبل جائزة أذربيجان الكبرى

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
شاهد المزيد