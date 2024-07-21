مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنه كان "ليشعر بقلق شديد" لو انصاع لاندو نوريس بسهولة لأوامر فريقه بإعادة الصدارة إلى زميله أوسكار بياستري ومنحه أولى انتصاراته في الفورمولا 1.

اختارت مكلارين استدعاء نوريس للتوقف قبل بياستري خلال فترة التوقفات الأخيرة من أجل تغطية الآندركت الذي قام به لويس هاميلتون، وعليه خسر الأسترالي الصدارة لصالح زميله.

لتأتي مكلارين وتطلب من نوريس عبر اللاسلكي أن يعيد المركز إلى بياستري، لكن البريطاني عاند في قبول طلب الفريق ورأى حينها أنه لم يقم بشيء خاطئ ويستحق الفوز بهذا السباق.

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لكن نوريس خضع في النهاية لأوامر فريقه وأعاد الصدارة إلى بياستري الذي تقدم ليحرز الفوز الأول له في الفورمولا 1.

وتعقيبًا على ذلك قال ستيلا: "لا أعرف أي سائق سباقات سيرضخ بسهولة وهو في صدارة سباق وسيكون سعيدًا بأن يقول: أوو، نعم، بالطبع لم لا نبدل المراكز إلى الترتيب السابق. ذلك مستحيل، تلك ليست طبيعة السائقين".

وأضاف: "كنت لأشعر بقلق شديد وكنت سترى القلق على وجهي إذا ما قال لاندو ذلك. لهذا أعتقد بأننا كنا بحاجة لتذكّر مبادئنا ولهذا نستذكرها في اجتماع صباح كل أحد".

وتابع: "ولا يجب أن ننسى حقيقة أنه وإذا ما أردنا أن نكون تنافسيين في البطولة، ومع لاندو تحديدًا وهو ضمن المركز الأقوى في الترتيب، فإنه سيكون بحاجة لدعم أوسكار، وسيحتاج دعم الفريق كذلك. ولهذا أرى بأن ذلك هو ما سنمضي قدمًا من خلاله".