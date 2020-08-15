مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

أكّدت "فيا" الأسبوع الماضي أنّها ستتحرك نحو تعديل القوانين لموسم 2021 من أجل منع تكرار مقاربة ريسينغ بوينت في نسخ تصميم سيارات مرسيدس الفائزة باللقب للموسم الماضي "دبليو10".

ثبُت بأنّ ريسينغ بوينت قد نسخت تصميم قنوات تهوية المكابح الخلفية لسيارة مرسيدس وخرقت بذلك القوانين الرياضية، ما تسبب في شطب 15 نقطة من رصيدها في البطولة إلى الآن وتغريمها 400 ألف يورو.

وقد تسبّبت تلك القضية في تقدم الفرق بثلاثة استئنافات وأدّت إلى العديد من التساؤلات حول الوجهة التي ترغب الفورمولا واحد في اتّباعها مستقبلًا لناحية مستوى التعاون بين الفرق.

حيث أكّد نيكولاس تومبازيس مسؤول شؤون منافسات المقعد الأحادي لدى فيا بأنّه سيتمّ إدخال تغييرات على قوانين 2021 لمنع نسخ السيارات، قائلًا بأنّه لا يرغب بأن يكون ذلك "الاتّجاه الطبيعي في الفورمولا واحد".

وأبدى كي سعادته برؤية تلك التوضحيات من "فيا" والفورمولا واحد، في ظلّ أنّ فريقه كان من بين أوّل المعارضين لتصرفات ريسينغ بوينت.

فقال: "وضعت ’فيا’ والفورمولا واحد بعض التوضحيات حول الكيفية التي يرغبون رؤية الفورمولا واحد بها في المستقبل، ولا سيّما عندما يتعلّق الأمر بما هو مسموح في جانب النسخ من السيارات الأخرى".

وأضاف: "إنّه توضيح مهم للغاية بالنسبة لنا كفريق مستقل. في ظل ما حدث خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فمن الواضح أنّ تلك خطوة مهمة للرياضة، فتلك رياضة معقّدة لا يُمكنك الإفلات فيها من خرقك للقوانين".

وتابع: "هذا أيضاً مهم جدًا للرياضة بأكملها، ببساطة كي نضمن أن ينافس الجميع ضمن مستوى تنافسي متعادل ووفقًا لذات القوانين. أعتقد بأنّ فيا تقوم بعمل رائع في هذا الجانب".

في المقابل، اعترف كي بأنّه يجب أن يكون هنالك تفكير متمعّن من قِبَل "فيا" في كيفية تحديد النسخ وكيف سيتم التعامل مع تلك المشكلة.

حيث قال: "نعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل. وذلك فإنّ خطوة كهذه تحتاج إلى الكثير من التفكير حول كيفية التعامل مع المسألة. لم تكن مشكلة مطلقًا في الماضي أن يتشارك فريق ببعض الملعومات مع فريق آخر، قبل أن تأتي الأجزاء غير المدرجة".

وأكمل: "لقد أصبح من السهل أكثر الوصول إلى المعلومات، وأعتقد بأنّ هنالك في أساس تلك القوانين ما هو مسموح به كي يتزود به فريق من فريق آخر. لكنّ أيّ شيء آخر يجب أن يتم تقنينه بشكل جيّد للغاية".

واختتم: "إنّها مسألة معقدة للغاية أن تحدد الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه إطار التقنين لتلك الممارسات. لكنّ الأمر يحتاج إلى الكثير من التفكير والانتباه بكل تأكيد".