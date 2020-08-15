فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
التجارب الحرّة الثالثة خلال
01 ساعات
:
37 دقيقة
:
49 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

المشاركات
التعليقات
مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"
15-08-2020

يعتقد جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين أن التغييرات المخطط إدخالها على القوانين لمنع عمليات نسخ السيارات في الفورمولا واحد بحاجة إلى "الكثير من التفكير".

أكّدت "فيا" الأسبوع الماضي أنّها ستتحرك نحو تعديل القوانين لموسم 2021 من أجل منع تكرار مقاربة ريسينغ بوينت في نسخ تصميم سيارات مرسيدس الفائزة باللقب للموسم الماضي "دبليو10".

ثبُت بأنّ ريسينغ بوينت قد نسخت تصميم قنوات تهوية المكابح الخلفية لسيارة مرسيدس وخرقت بذلك القوانين الرياضية، ما تسبب في شطب 15 نقطة من رصيدها في البطولة إلى الآن وتغريمها 400 ألف يورو.

وقد تسبّبت تلك القضية في تقدم الفرق بثلاثة استئنافات وأدّت إلى العديد من التساؤلات حول الوجهة التي ترغب الفورمولا واحد في اتّباعها مستقبلًا لناحية مستوى التعاون بين الفرق.

حيث أكّد نيكولاس تومبازيس مسؤول شؤون منافسات المقعد الأحادي لدى فيا بأنّه سيتمّ إدخال تغييرات على قوانين 2021 لمنع نسخ السيارات، قائلًا بأنّه لا يرغب بأن يكون ذلك "الاتّجاه الطبيعي في الفورمولا واحد".

وأبدى كي سعادته برؤية تلك التوضحيات من "فيا" والفورمولا واحد، في ظلّ أنّ فريقه كان من بين أوّل المعارضين لتصرفات ريسينغ بوينت.

فقال: "وضعت ’فيا’ والفورمولا واحد بعض التوضحيات حول الكيفية التي يرغبون رؤية الفورمولا واحد بها في المستقبل، ولا سيّما عندما يتعلّق الأمر بما هو مسموح في جانب النسخ من السيارات الأخرى".

وأضاف: "إنّه توضيح مهم للغاية بالنسبة لنا كفريق مستقل. في ظل ما حدث خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فمن الواضح أنّ تلك خطوة مهمة للرياضة، فتلك رياضة معقّدة لا يُمكنك الإفلات فيها من خرقك للقوانين".

وتابع: "هذا أيضاً مهم جدًا للرياضة بأكملها، ببساطة كي نضمن أن ينافس الجميع ضمن مستوى تنافسي متعادل ووفقًا لذات القوانين. أعتقد بأنّ فيا تقوم بعمل رائع في هذا الجانب".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، اعترف كي بأنّه يجب أن يكون هنالك تفكير متمعّن من قِبَل "فيا" في كيفية تحديد النسخ وكيف سيتم التعامل مع تلك المشكلة.

حيث قال: "نعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل. وذلك فإنّ خطوة كهذه تحتاج إلى الكثير من التفكير حول كيفية التعامل مع المسألة. لم تكن مشكلة مطلقًا في الماضي أن يتشارك فريق ببعض الملعومات مع فريق آخر، قبل أن تأتي الأجزاء غير المدرجة".

وأكمل: "لقد أصبح من السهل أكثر الوصول إلى المعلومات، وأعتقد بأنّ هنالك في أساس تلك القوانين ما هو مسموح به كي يتزود به فريق من فريق آخر. لكنّ أيّ شيء آخر يجب أن يتم تقنينه بشكل جيّد للغاية".

واختتم: "إنّها مسألة معقدة للغاية أن تحدد الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه إطار التقنين لتلك الممارسات. لكنّ الأمر يحتاج إلى الكثير من التفكير والانتباه بكل تأكيد".

اقرأ أيضاً:

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

المقال السابق

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
33د

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إسبانيا

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم

أحدث الأخبار

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
33د

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة

ساينز: لم يتمّ بعد حلّ مشكلة التبريد في سيارتي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: لم يتمّ بعد حلّ مشكلة التبريد في سيارتي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

33د
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

هاميلتون يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إسبانيا

4
فورمولا 1

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

5
فورمولا 1

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة

أحدث ملفات الفيديو

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"
فورمولا 1

مكلارين: قوانين منع نسخ السيارات تحتاج "الكثير من التفكير"

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة
فورمولا 1

نوريس: الإطارات القاسية بدت "كالقمامة" خلال التجارب الحرّة في برشلونة

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة
فورمولا 1

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة

ساينز: لم يتمّ بعد حلّ مشكلة التبريد في سيارتي
فورمولا 1

ساينز: لم يتمّ بعد حلّ مشكلة التبريد في سيارتي

هاميلتون: درجات الحرارة "القاتلة" في إسبانيا قاسية على الإطارات
فورمولا 1

هاميلتون: درجات الحرارة "القاتلة" في إسبانيا قاسية على الإطارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.