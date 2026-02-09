بين موسمي 2022 و2025، ومع بداية حقبة التأثيرات الأرضية، كان من الضروري أن يكون القسم السفلي للسيارة قريبًا قدر الإمكان من المسار من أجل توليد أكبر قدر من الارتكازية.

ونجحت مكلارين بتحقيق قفزة كبيرة في هذا الجانب، خصوصًا بعد التحديثات التي قُدمت في عام 2023.

وخلال النصف الأول من موسم 2025، كانت سيارة MCL39 الأقوى بفارق واضح، وأنهت مكلارين الموسم بتتويج لاندو نوريس بلقب بطولة السائقين، إلى جانب الاحتفاظ بلقب بطولة الصانعين.

لكن هذه التفاصيل ستصبح من الماضي اعتبارًا من بداية موسم 2026 المقبل.

وضمن تعليقه على هذا الموضوع، شرح كبير مصممي مكلارين، روب مارشال، وجهة نظر الفريق بشأن هذه التغييرات.

حيث قال: "أولًا، من الناحية الانسيابية، فإن العبقرية الحقيقية في هذا المجال تعود إلى بيتر برودرومو".

وأكمل: "لكننا تقبلنا أمرًا واحدًا: هذه أداة جديدة بالكامل. هناك بعض عمليات التعلّم المطلوبة، وعلى الرغم من وجود جوانب مستوحاة من أدوات أخرى في الماضي، فإن كل شيء جديد".

وأردف: "المفهوم الأساسي مختلف تمامًا، ومقدمة السيارة مختلفة تمامًا، والأجنحة مختلفة تمامًا. هناك القليل جدًا مما يمكن استعارته من الماضي، لكن توجد بعض نقاط الإلهام".

جوناثان ويتلي، مُدير فريق ريد بُل ريسينغ وروب مارشال، كبير المصممين لفريق ماكلارين ودايفيد كولتارد الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

وأضاف: "باتت السيارات أضيق قليلًا، لكن ذلك لا يحدث فرقًا كبيرًا في إحساس السائق بالسيارة".

وأشار مارشال كذلك إلى أن الارتكازية ستصبح أقل، وبالتالي فإن تجربة السائق ستكون مختلفة.

فقال: "ستكون الارتكازية أقل، لكن السائق لن يشعر فعليًا بالفرق في قاعدة العجلات".

وأردف: "مع ذلك، ستكون تجربة مختلفة".

واختتم: "لست متأكدًا مما إذا كان هذا سيغير شكل السباقات بالكامل. لكنني آمل أن تكون سيارة ممتعة للقيادة".