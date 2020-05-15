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مكلارين قد ترهن سياراتها التاريخية في الفورمولا واحد لرفع السيولة المالية

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مكلارين قد ترهن سياراتها التاريخية في الفورمولا واحد لرفع السيولة المالية
15-05-2020

أشارت تقارير إلى أن مكلارين تدرس إمكانية جلب سيولة مالية قدرها 275 مليون جنيه أسترليني للمساعدة في تجاوز أزمة فيروس "كورونا"، وذلك عن طريق رهن مقرها في ووكينغ وقسمٍ من سياراتها التاريخية في الفورمولا واحد.

في حال تأكد ذلك، فستكون خطوة مماثلة لما قامت به ويليامز والتي أخذت قرضاً مالياً من مايكل لاتيفي مع رهن مجموعتها البالغة 100 سيارة تاريخية في الفورمولا واحد وكذلك المصنع.

وكشفت قناة "سكاي نيوز" أن هذه الاستراتيجية تتبعها مكلارين وشركة الاستشارة "جيه.بي مورغان" بعد رفض طلبها لقرض قدره 150 مليون جنيه أسترليني من قسم الأعمال لدى الحكومة البريطانية.

وبالرغم من بيع عدد كبير من مجموعة السيارات التاريخية تلك، لكن الفريق ما زال يمتلك مجموعة هائلة منها، وتعتبر تلك التي لها علاقة بالأسطورة الراحل إيرتون سينا، أكثرها قيمة.

في 2018، تمّ عرض سيارة البرازيلي "أم.بي4/8" الفائزة بجائزة موناكو الكبرى، في مزاد علنيّ حيث تم شراؤها بقيمة تعادل 3.7 مليون جنيه أسترليني.

وتقدر قناة "سكاي" قيمة مجموعة مكلارين من السيارات بـ 250 مليون جنيه أسترليني، والمصنع بـ 200 مليون جنيه أسترليني.

ومثل أي مجال أعمال في العالم، فإن مكلارين والشركة الأم "مكلارين أوتوموتويف" تأثرتا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة مرض "كوفيد-19" التي ضربت العالم بأسره وأدت إلى توقف السباقات حتى الآن.

كما تم تسريح عدد من الموظفين كذلك خلال الأسابيع الماضية.

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وامتنعت مكلارين عن الإدلاء بأي تصريح حيال خططها لرفع السيولة المالية. حيث قال متحدث باسم الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مثل أي مجال أعمال في المملكة المتحدة، تأثرت مكلارين بشكل كبير بالأزمة العالمية الحالية، لذا فإننا ندرس عدة حلول مختلفة للتمويل، بهدف المساعدة على تخطي الأزمة الحالية".

وبعض من أفضل وأعرق سيارات مكلارين كانت مرتبطة باتفاقيات مالية سابقة في 2017، عندما كانت الشركة ضمن عملية إعادة شراء للأسهم المالية بعد رحيل رون دينيس.

حيث تمّ حجز 30 سيارة من أفضل ما تمتلكه مكلارين ضمن ارتباط مالي قدره 37.5 مليون جنيه أسترليني مع دينيس، كانت مستحقة على دفعات ضمن الاتفاقية المبرمة مع ما تبقى من مالكي الأسهم شهر يونيو/حزيران من ذاك العام.

في نهاية المطاف، تمّ تسديد الدفعات، وبقيت السيارات بحوزة مكلارين.

السيارة الأقدم ضمن اللائحة كانت "أم.بي4.1"، أول سيارة من ألياف الكربون تم بناؤها عام 1981 بعد "المشروع 4" لدينيس مع مكلارين.

والسيارات التي وصفت "فائزة ببطولة العالم" تضم تلك التي قادها نيكي لاودها (1984)، آلان بروست (1989)، سينا (1990 و1991)، ميكا هاكينن (1998 و1999) ولويس هاميلتون (2008).

إضافة إلى ذلك هناك سيارات توصف بأنها فائزة بالسباقات من مواسم أخرى: 1985، 1986 و1988.

وضمن اللائحة كذلك هناك آخر سيارة فاز بها سينا بسباق "أم.بي4/8" من جائزة أستراليا الكبرى 1993، وسيارة "أم.بي4/8" المزودة بمحرك لامبورغيني من ذاك الموسم والتي قادها البرازيلي قبل اتخاذ دينيس قرار عدم استعمال محركات من "كرايزلر". 

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