مكلارين "في سباقٍ ضدّ الزمن" لجلب مكوّنات المكابح الجديدة إلى البحرين

على إثر أسبوع أوّلٍ مشجّعٍ من التجارب في برشلونة، عانت مكلارين من أوقات عصيبة على حلبة الصخير بسبب مشاكل المكابح.

ولم يتوصّل الفريق إلى حلٍ للمشكلة على الحلبة، وهو ما حدّ من الطلعات الطويلة التي حاول لاندو نوريس إكمالها خلال أوّل يومين.

وتحرّك الفريق لتصنيع قنوات تهوية مكابح معدّلة لتحسين إدارة الحرارة، حيث يأمل الفريق أن تكون المكابح الجديدة جاهزة في الوقت المناسب لإرسالها جوًا إلى البحرين قبل يوم السبت الختامي.

واعترف أندرياس سيدل مدير الفريق بأنّ الوضع ليس سهلًا.

وقال: "بعد تجارب جيّدة في برشلونة، لم يسر أوّل يوم ونصف من هذه التجارب وفق المخطّط".

وأكمل: "واجهنا مشكلة غير متوقّعة مع المكابح في المحور الأمامي، وعلينا حلّها. هذا سباقٌ ضدّ الزمن في الوقت الحاضر من أجل جلب المكوّنات المُحدّثة".

وأردف: "سنُحقّق خطوات مع التعديلات التي يُمكننا إجراؤها على الحلبة هنا، وهو ما يسمح لنا بمواصلة العمل على السيارة وفهمها. بوسعنا إدخال تغييرات صغيرة على السيارة من أجل استخراج المزيد من الأداء من هذه الحزمة".

وبالرغم من المشاكل فإنّ سيدل بدا متأكّدًا من أنّه حتى لو لم تصل المكوّنات الجديدة في اليوم الأخير من التجارب، فإنّ الفريق سيُسيطر على الوضع بحلول عطلة نهاية الأسبوع المقبل عند انطلاق الموسم.

وقال: "لا أزال متفائلًا بأنّه بالرغم من خسارتنا للوقت على المسار وعدد اللفّات المحدود فإنّ بوسعنا التوجّه إلى السباق الأوّل متحضّرين بشكلٍ جيّد".

كما عانى الفريق من غياب دانيال ريكاردو عن أوّل يومين من التجارب بسبب مرضه.

وقال سيدل حيال ذلك: "من الجيّد رؤية حالته تتحسّن بشكلٍ كبير، وهو يشعر بأنّه أفضل. أنا متفائلٌ بأنّه سيعود إلى السيارة غدًا".