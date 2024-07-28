مكلارين: فيرستابن لا يزال "الأوفر حظًا" للفوز بسباق بلجيكا

يعتقد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ فيرستابن لا يزال الأوفر حظًا لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي بجائزة بلجيكا الكبرى، وذلك بالرغم من عقوبة محرّكه التي ستتسبّب في انطلاقه من المركز الـ 11.

واختارت ريد بُل للنسخة الثالثة على التوالي من سباق سبا تلقي عقوبة المحرّك بالنظر إلى أنّ الحلبة تُوفّر الكثير من فرص التجاوز، حيث فاز فيرستابن بنسخة 2022 منطلقًا من المركز الـ 14 وكذلك العام الماضي من المركز السادس.

لكن بالنظر إلى سيطرة فيرستابن وريد بُل الأقلّ في الأشهر الأخيرة في مواجهة صعود مكلارين المتواصل، فإنّ شقّ طريق الهولندي في الترتيب يتّجه لأن يكون أكثر صعوبة هذه المرّة.

لكن ترى مكلارين أنّ حامل اللقب لا يزال أبرز المرشّحين لفوز كون ريد بُل لم تُظهر كامل قوّتها في تجارب الجمعة.

وقال: "ماكس يُمثّل تهديدًا بالتأكيد. أعتقد بأنّه كان سريعًا بشكلٍ استثنائي في الأجواء الجافة، كان سريعًا جدًا في الأجواء الممطرة".

وأضاف: "علمنا أنّ ريد بُل لا تزال تتمتّع بأفضليّة علينا على الأرجح على هذا النوع من الحلبات. أعتقد بأنّ ذلك اتّضح اليوم في الأمطار وبدرجة ما حتّى بالأمس في الأجواء الجافة".

وأكمل: "لذا لا يزال أبرز المرشّحين لتحقيق الفوز، حتّى لو انطلق من خارج العشرة الأوائل".

وكان لاندو نوريس وأوسكار بياستري قد تصدّرا الحصّة الثانية يوم الجمعة أمام فيرستابن، لكنّ نوريس خلص إلى أنّ فيرستابن كان يجري المحاكاة بوضعٍ منخفض الطاقة.

وقال: "من الواضح أنّه كان الأسرع طوال عطلة نهاية الأسبوع. حتّى في التجارب الثانية، لم يرفعوا طاقة المحرّك، بينما فعلنا ذلك. لذا بالنظر إلى أنّنا كنّا متقدّمين بعُشرين من الثانية فقط، فإنّ لديهم الكثير في جعبتهم".

وأكمل: "لكنّه سيشقّ طريقه سريعًا بنسبة 100 بالمئة، وأنا متأكّدٌ من أنّه سيُمثّل تهديدًا علينا في مرحلة ما".

وأشارت محاكاة الجمعة إلى معاناة ريد بُل من تآكل مفرطٍ لإطاراتها، وهو جانب تبدو فيه مكلارين أكثر قوّة.

لذا في حين أنّ نوريس وبياستري المنطلقين من المركزين الرابع والخامس خلف المتصدّر شارل لوكلير سائق فيراري، يتخوّفان من تقدّم فيرستابن، فإنّ إدارة الإطارات بكميّات وقود عالية قد يكون الورقة الرابحة الحاسمة لصالح مكلارين.

وقال ستيلا في هذا الشأن: "نبدو قادرين على الإبقاء على مستويات التآكل العالية جدًا بالنسبة للجميع تحت السيطرة بالنسبة إلينا. لكنّنا سنرى غدًا إن كنّا سنتمكّن من تكرار ذلك".