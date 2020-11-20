مكلارين: فيراري قد تدخل في المعركة على المركز الثالث

أكمل سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير سباق تركيا الماطر في المركزين الثالث والرابع، حيث سجّلا 27 نقطة لصالح فيراري، النتيجة الأكبر للقلعة الحمراء في سباق واحد خلال هذا الموسم.

وقبل ثلاثة سباقات من نهاية الموسم، تحتل ريسينغ بوينت المركز الثالث حاليًا برصيد 154 نقطة أمام مكلارين التي تملك في جُعبتها 149 نقطة، رينو 136 نقطة وفيراري برصيد 130 نقطة.

وبعد أداء ضعيف في تصفيات تركيا، حدّت مكلارين من أضرارها عبر تسجيل المركزين الخامس والثامن في السباق مع كارلوس ساينز ولاندو نوريس. مع ذلك، اعترف سيدل بأنّ المعركة على ذلك المركز ستحتدم في المراحل الختامية من الموسم.

"بالطبّع كان من الرائع بالنسبة لنا أن نسجّل هذه النتيجة كونها أبقت على وجودنا في معركة الصانعين" قال سيدل عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول سعي الفريق لحصد المركز الثالث.

وأضاف: "لكننا بكل تأكيد لا نملك ثالث أو رابع أسرع سيارة في الوقت الحالي ضمن هذه المعركة. ومع مع رأيناه كذلك من فيراري، فإنّ نتيجة جيّدة أخرى وسنتفاجأ بمعركة بين أربعة فرق".

وحين سُئِل عمّا إذا كان قلقًا حيال اقتراب فيراري وإغلاقها للفارق، قال سيدل: "لست قلقًا أو متخوفًا، أنا فقط واقعي. وأعلم ما يُمكن أن يقوم به فريق مثل فيراري بكل الموارد التي يملكها، وليست مفاجأة بأنّهم يعودون الآن بعد البداية الصعبة للموسم".

وتابع: "لذا فإنّنا لا نستهين مطلقًا بهذه القوة التي تملكها فيراري. لديهما سائقان رائعان وفريق رائع كذلك. وهذا هو الواقع الذي نتواجد فيه".

وأكمل: "لدينا سيارة تنافسيّة، والتي تعدّ عدائية بالمقارنة مع العام الماضي، كما أظن بأنّ لدينا الآن نقاطًا أكثر من الموسم الماضي بعد هذه السباقات، ما يُظهر من جديد أننا حققنا خطوة كبيرة إلى الأمام مع الفريق. لكن في ذات الوقت، نواجه منافسة قوية للغاية، حيث نأمُل أن يكون بمقدورنا البقاء ضمن هذه المعركة حتى السباق الأخير، حيث سنبذل كل ما لدينا كفريق".

واختتم: "أرى مدى التزام الجميع داخل الفريق، وروعة روحهم داخل المرآب وفي المصنع. وهذا يمنحني الكثير من الثقة أن بمقدورنا الإبقاء على حظوظنا ضمن هذه المعركة. وفي ذات الوقت، وبغض النظر عن النتيجة النهائية، فإنّ الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو رؤية تحقيقنا للتقدم كفريق".