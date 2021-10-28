مكلارين: فيراري "أسرع بشكل واضح" بعد تحديث وحدة الطاقة

سجّل سائقا مكلارين دانيال ريكاردو ونوريس ثنائية مذهلة في مونزا هذا الموسم، لكن وضمن السباقات التالية قدمت فيراري وحدة طاقة مُحدّثة على سيارتي سائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

وبعد معركة متقاربة بين الفريقين خلال موسم 2021، مكّن ذلك التحديث فيراري من التقدم في الأمام على صعيد الوتيرة، إذ سمح للوكلير بالتأهّل بفارق أكثر من 6 أعشار من الثانية أمام سيارة مكلارين الأولى في تركيا.

هذا وتأهّل ثنائي فيراري كذلك في أوستن أمام ثنائي مكلارين، ولكن مع فارق أقل بكثير، بيد أنه وخلال السباق تمكن لوكلير صاحب المركز الرابع من إكمال سباقه بفارق وقفة صيانة كاملة أمام ريكاردو.

وقد سمح ذلك لفيراري بإغلاق الفارق مع الفريق المتمركز في وويكنغ ضمن الترتيب إلى 3.5 نقطة فقط.

"أعتقد بأن فيرراي كانت أسرع منا بشكل واضح للغاية" قال نوريس الذي أكمل سباق أوستن ثامنًا خلف ساينز.

وأضاف: "ربما لم يبدُ ذلك واضحًا للغاية لأن كارلوس كان عالقًا خلف دانيال، ولكن وإذا ما كان أمامه، لكان ابتعد في الأمام مثلما فعل شارل، لذا فإننا افتقرنا للوتيرة طوال نهاية الأسبوع بالمقارنة مع سيارتي فيراري".

هذا واعترف نوريس بأن أعشار الثانية الإضافية التي استخلصتها فيراري من تحديث وحدة طاقتها صنعت فارقًا كبيرًا وستصعّب من مهمة مكلارين في السباقات الخمسة المتبقية.

حيث قال: "ذلك التحديث بالتأكيد رجّح كفّتهم. فهم يمتلكون الأفضلية في الوقت الحالي. ليسوا أسرع في كل مكان، لكنّ لديهم سيارة بأداء أكثر ثباتًا منّا وأكثر استجابة للقيادة".

واختتم: "لكنّ ذلك لن يغيّر من الطريقة التي سنحاول بها مواصلة الضغط للبقاء في الأمام. ليس ذلك ما نريده في وقت متأخر كهذا من الموسم، إذ علينا أن نحاول القيام بأكثر من ذلك للتقدم أمامهم من جديد من حيث الأداء".