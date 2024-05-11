مكلارين: فوز نوريس في ميامي دفعة لبياستري كذلك
يرى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن فوز لاندو نوريس الأول في الفورمولا 1 يشكّل كذلك دفعة لزميله أوسكار بياستري بعد تأخّر الأسترالي في السباق إثر احتكاكه مع كارلوس ساينز.
الصورة من قبل: إريك جونيوس
قدم بياستري الانطلاقة الأفضل بين ثنائي مكلارين في ميامي، حيث شقّ طريقه متجاوزًا نوريس، ساينز وسيرجيو بيريز.
وعلى متن سيارة مكلارين لم تتلق الحزمة الكاملة من التحديثات التي حصلت عليها سيارة نوريس، فقد ظهر بياستري بوتيرة رائعة في المراحل الأولى من السباق، حيث نجح بتجاوز شارل لوكلير سائق فيراري ليتقدم إلى المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن.
لكن نوريس هو من قفز إلى الصدارة بعدما أخّر توقفه الوحيد في السباق حتى منحته سيارة الأمان توقفًا مجانيًا، ليفرض بعد ذلك سيطرته على السباق منذ إعادة الانطلاقة ويسجل فوزًا أول عاطفيًا للغاية.
وضمن المعركة على المركز الرابع، عوقب ساينز على إثر احتكاكه مع بياستري، وهو ما أجبر الأسترالي على التوقف لوضع جناح أمامي جديد وتركه في المركز الـ 13 مع نهاية السباق.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: هون/صور موتورسبورت
لكن وبينما انتهى سباقه بكارثة، ما يزال ستيلا يعتقد بأن بياستري سيتشجع من الأداء الذي ظهر به بجانب نوريس في ميامي على متن سيارة مكلارين أقل سرعة، وذلك قبل أن يحصل على ذات المواصفات لكامل التحديثات مثل نوريس في إيمولا.
حيث قال: "أعتقد بأن أوسكار سيخرج من هذه الجولة وهو أكثر إدراكًا لنقاط قوته كسائق".
وأضاف: "علمنا بالفعل مدى سرعته على مدار اللفة الواحدة، بالنظر إلى أنه لم يحصل على كامل حزمة التحديثات. ودعوني أعطي أوسكار حقه، حيث أن الفارق بينه وبين نوريس في التصفيات كان أصغر من الفارق الذي توفره الحزمة".
وتابع: "لذلك فقد كان يقدم أداء قويًا للغاية على مدار اللفة الواحدة ضمن ظروف صعبة جدًا مثلما قال كل السائقين مع إطارات السوفت".
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