جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

مكلارين: فوز نوريس في ميامي دفعة لبياستري كذلك

يرى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن فوز لاندو نوريس الأول في الفورمولا 1 يشكّل كذلك دفعة لزميله أوسكار بياستري بعد تأخّر الأسترالي في السباق إثر احتكاكه مع كارلوس ساينز.

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

قدم بياستري الانطلاقة الأفضل بين ثنائي مكلارين في ميامي، حيث شقّ طريقه متجاوزًا نوريس، ساينز وسيرجيو بيريز.

وعلى متن سيارة مكلارين لم تتلق الحزمة الكاملة من التحديثات التي حصلت عليها سيارة نوريس، فقد ظهر بياستري بوتيرة رائعة في المراحل الأولى من السباق، حيث نجح بتجاوز شارل لوكلير سائق فيراري ليتقدم إلى المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن.

لكن نوريس هو من قفز إلى الصدارة بعدما أخّر توقفه الوحيد في السباق حتى منحته سيارة الأمان توقفًا مجانيًا، ليفرض بعد ذلك سيطرته على السباق منذ إعادة الانطلاقة ويسجل فوزًا أول عاطفيًا للغاية.

وضمن المعركة على المركز الرابع، عوقب ساينز على إثر احتكاكه مع بياستري، وهو ما أجبر الأسترالي على التوقف لوضع جناح أمامي جديد وتركه في المركز الـ 13 مع نهاية السباق.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: هون/صور موتورسبورت

لكن وبينما انتهى سباقه بكارثة، ما يزال ستيلا يعتقد بأن بياستري سيتشجع من الأداء الذي ظهر به بجانب نوريس في ميامي على متن سيارة مكلارين أقل سرعة، وذلك قبل أن يحصل على ذات المواصفات لكامل التحديثات مثل نوريس في إيمولا.

حيث قال: "أعتقد بأن أوسكار سيخرج من هذه الجولة وهو أكثر إدراكًا لنقاط قوته كسائق".

وأضاف: "علمنا بالفعل مدى سرعته على مدار اللفة الواحدة، بالنظر إلى أنه لم يحصل على كامل حزمة التحديثات. ودعوني أعطي أوسكار حقه، حيث أن الفارق بينه وبين نوريس في التصفيات كان أصغر من الفارق الذي توفره الحزمة".

وتابع: "لذلك فقد كان يقدم أداء قويًا للغاية على مدار اللفة الواحدة ضمن ظروف صعبة جدًا مثلما قال كل السائقين مع إطارات السوفت".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق تسونودا: آربي بوسعها اللحاق بالخمسة الأوائل إذا ما واصلت وتيرة التقدم الحالية

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
ساينز: نوريس استحق "وقوف الحظ بجانبه بعض الشيء" من أجل تحقيق الفوز في ميامي

ساينز: نوريس استحق "وقوف الحظ بجانبه بعض الشيء" من أجل تحقيق الفوز في ميامي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ساينز: نوريس استحق "وقوف الحظ بجانبه بعض الشيء" من أجل تحقيق الفوز في ميامي
فيرستابن: فوز نوريس في ميامي لن يكون الأخير له

فيرستابن: فوز نوريس في ميامي لن يكون الأخير له

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن: فوز نوريس في ميامي لن يكون الأخير له
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
فيرستابن: براون يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول نيوي وريد بُل

فيرستابن: براون يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول نيوي وريد بُل

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن: براون يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول نيوي وريد بُل
التغيير المحوري الحقيقي في تحديثات مكلارين خلال جولة ميامي

التغيير المحوري الحقيقي في تحديثات مكلارين خلال جولة ميامي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
التغيير المحوري الحقيقي في تحديثات مكلارين خلال جولة ميامي
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات

WEC دبليو إي سي
سبا
دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب

فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب

FE فورمولا إي
جولة برلين
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب
موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا

موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا

MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن

فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن

FE فورمولا إي
جولة برلين
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط