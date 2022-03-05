مكلارين: فرق الفورمولا واحد ستتغلّب تمامًا على مشكلة الارتداد في وقت مبكر من الموسم

تفاجأت فرق الفورمولا واحد خلال التجارب الشتوية الأولى في برشلونة بالطريقة التي ارتدّت بها السيارات على المقاطع المستقيمة مع التأثيرات الأرضية الجديدة.

وواجهت الفرق تلك الظاهرة على سرعات عالية عندما تنخفض السيارات نحو المسار إثر الأحمال الانسيابية المتزايدة على المقطع المستقيم، قبل أن يتوقّف تدفق الهواء ومن ثمّ ترتفع السيارة من جديد مع خسارة الارتكازية.

وكانت مكلارين الفريق الذي عانى على النحو الأقل من تلك المشكلة، حيث تمّت الإشارة إلى أن تصميمها المتقدم للأرضية ساعد في تقليل فرص توقّف تدفق الهواء مع انضغاط السيارة للأسفل بالقرب من سطح المسار.

ويرى جايمس كاي المدير التقني لمكلارين أن التغلب على تلك المشكلة سيعتمد على الإعدادات والتصميم الانسيابي، حيث اعترف بأن الأمر لن يستغرق طويلًا كي يفهم الجميع ما هو مطلوب للسيطرة على تلك الظاهرة.

فقال: "أعتقد بأن هنالك عوامل عديدة في ذلك الجانب، وربما يعتمد الأمر على مزيج عمل على الإعدادات والتصميم الانسيابي".

وأضاف: "ما وجدناه هو أنه من الممكن أن يكون لدينا مجموعة من العوامل التي تتسبب ببروز تلك الظاهرة، ومن ثمّ يمكنك تغيير ذلك".

وتابع: "أثق بأن ذلك أمر سيتغلب عليه الجميع. أصبح الأمر مثار حديث كذلك كونه ظاهر للجميع، ولكن في النهاية، ستكون هنالك حلول بين جانبي الإعدادات والتطوير الانسيابي حيث تكتشف كيف يمكنك إدارة ذلك".

وأكمل: "لا أعتقد بأن تلك المشكلة ستكون مثار حديث بعد خمسة أو ستة سباقات من بداية الموسم".