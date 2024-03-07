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مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

ترى مكلارين أن الخطوة الهائلة التي قامت بها ريد بُل مع سيارتها الجديدة آر.بي20 في الفورمولا واحد ليست مفاجأة حقيقية، نظراً للبداية المبكرة جداً في عملية تطوير السيارة. 

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سيرجيو بيريز، ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل

أندي هون/ صور لات

هيمنت ريد بُل على كامل مجريات الموسم الماضي، وكان منافسوها يأملون الاقتراب من أداء الفريق بطل العالم خلال الفترة الشتوية عبر إجراء تطويرات مكثفة على السيارات. 

لكن التجديد الكبير في المبدأ التصميمي لسيارة ريد بُل 2024 أدى لهيمنة لماكس فيرستابن على سباق جائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم الأسبوع الماضي والذي انتهى بثنائية للعلامة النمساوية.

وبدأت التساؤلات مجدداً حول إمكانية تحقيق ريد بُل لما تنجح به في 2023: ألا وهو الفوز بكامل سباقات الموسم على الإطلاق. 

وبالنسبة لمكلارين، فإن الوضع بعيد عن المثالي، حيث كان يأمل الفريق أن يواصل البناء على الزخم القوي الذي حظي به في نهاية العام الماضي.

ومع ذلك، أوضح مدير الفريق أندريا ستيلا أنه بعيد كل البعد عن الشعور بالإحباط إزاء الوضع الحالي حيث يعتقد أنه يمكن تفسيره بسهولة.

فقال ملخصاً شعوره تجاه المستوى الذي وصلت إليه ريد بُل: "بالتأكيد ليس محبطاً، بل ملهماً بالتأكيد".

وأكمل: "ليس وضعاً محبطاً، لأنني في الواقع متشجع جداً ومسرور جداً بالتطويرات التي تمكنت حزمتنا الانسيابية والتصميمية من الاستمرار بها خلال الـ 12 شهراً الماضية".

وأكمل: "معدل التطوير هو في النهاية ما يهم. ليس الإبداع في التصميم. إنه الأداء الذي تقدمه فعلياً مع السيارة".

واسترسل: "أعتقد أننا مسرورون بشكل معقول إزاء تحسينات الأداء خلال الشتاء والتي كانت كبيرة".

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بالمقابل، يرى ستيلا أن حجم التقدم الذي تمكنت ريد بُل من تحقيقه مع سيارتها كان نتيجة لتوقف تحديث سيارتها العام الماضي مبكراً جداً، كي تتمكن من البدء مباشرة في العمل على سيارتها لموسم 2024.

فقال: "أعتقد أن ريد بُل في الوضع الذي كانت عليه [العام الماضي]، مع إمكانية عدم إجراء التحديثات خلال موسم 2023، فإن هذا منحهم المزيد من الوقت للتفكير بشكل تصميمي أكثر وإجراء إعادة تصميم كبيرة".

وأكمل: "تغيير السيارة كما فعلوا، هذا يتطلب أشهراً من إعادة التصميم".

وأردف: "بالنسبة لنا، كان هناك المزيد من الأداء الذي يمكن الحصول عليه عبر مواصلة تطوير المبدأ التصميمي الأساسي لدينا. وأعتقده أنه يؤتي ثماره بشكل جيد".

واسترسل: "بوسعنا أن نرى الكثير من الأداء الممكن. لذا نأمل أن نرى تحسينات إضافية مبكراً في الموسم".

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