مكلارين غير قادرة على اختبار سيارة فورمولا واحد قديمة قبل انطلاق الموسم

مع اتّجاه الموسم للانطلاق من النمسا في 5 يوليو المقبل، عزّز السائقون والفرق تحضيراتهم في الأسابيع الأخيرة.

وستُكمل مرسيدس تجارب في سيلفرستون يومَي الثلاثاء والأربعاء باستخدام سيارة 2018، وفق ما تسمح به القوانين الرياضيّة، كما ستجري فيراري اختبارات خاصة على حلبتها في فيورانو في ظروفٍ مشابهة.

لكنّ أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين كشف بأنّ الحظيرة البريطانيّة لا يُمكنها اختبار سيارة فورمولا واحد قديمة بالنظر إلى تغييرها لمزوّد وحدات طاقتها مؤخّرًا.

وقال حيال ذلك في حوارٍ مع قناة "سكاي سبورتس اف1": "على صعيد السائقين فللأسف لا نملك القدرة على تشغيل سيارة من عامين، وذلك بسبب تغييرنا لوحدات الطاقة في الأعوام الأخيرة".

وأضاف: "لكن مثلما شاهدنا بالفعل فإنّ لاندو يقوم ببعض الكارتينغ وتجارب الفورمولا 3. نحن ننظر في الخيار الثاني مع كارلوس ليكون جاهزًا كذلك، كما سنجري بعض أعمال المحاكاة معهما".

وكان نوريس قد أكمل اختبارات على متن سيارة يوروفورمولا أوبن في سيلفرستون الأسبوع الماضي مع فريق الناشئين كارلين، ليُسجّل نشاطه الأوّل على المسار منذ نهاية التجارب الشتويّة للفورمولا واحد في فبراير.

وتعود آخر سيارة مكلارين للفورمولا واحد قادرة على خوض تجارب خاصة إلى موسم 2018 التي قادها آنذاك فرناندو ألونسو وستوفيل فاندورن.

وفي حين أنّ السيارة مزوّدة بوحدة طاقة الشريك الحالي رينو، إلّا أنّ انتقال مكلارين المنتظر إلى محرّكات مرسيدس لموسم 2021 قد عقّد الوضع.

وبالرغم من عدم قدرته على إكمال تجارب على المسار بسيارة فورمولا واحد، قال سيدل أنّ فريق مكلارين يعمل بجدٍ على الإجراءات الجديدة من أجل التجهيز للسباق الافتتاحيّ في النمسا.

وقال: "نحن نجهّز السيارات في الوقت الحاضر. نحاول التطرّق إلى جميع الإجراءات والتدابير في المرآب في هذه الظروف الجديدة مع تبنّي كامل قيود التباعد الاجتماعي".

وأضاف: "أنا سعيدٌ بالخطوات التي أقدمنا عليها كفريق. نحن نعمل على العمليّة التي حدّدتها فيا والفورمولا واحد على صعيد كيفيّة التعامل مع عطلة نهاية أسبوع السباق في النمسا".

وأكمل: "لدينا وضوحٌ جيّد، ويقتصر الأمر ببساطة على التركيز على التحضيرات لعطل نهاية الأسابيع المقبلة، على أمل أن نحظى بانطلاقة جيّدة في النمسا".