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سيدل: مكلارين تعيّن عليها الدفع بالحزمة الانسيابية الجديدة في نوربورغرينغ

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سيدل: مكلارين تعيّن عليها الدفع بالحزمة الانسيابية الجديدة في نوربورغرينغ

قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ فريقه تعيّن عليه الدفع باعتماد الحزمة الانسيابية الجديدة على حلبة نوربورغرينغ بالرُغم من التحديات الصعبة التي فرضها الافتقار للتجارب في جائزة إيفل الكبرى.

صرّح كارلوس ساينز سائق مكلارين المحبط بأنّه شعر كما لو أنّه "عوقب" عبر عدم امتلاك الوقت الكافي للتأقلم مع الأجزاء الجديدة على السيارة، في ظل اعترافه بأنّه كان من المهم كسب المزيد من الخبرة مع الحزمة الجديدة.

أتى فريق ووكينغ إلى ألمانيا مع أجزاء جديدة كافية لسيارتيه، في ظل بعض المخاوف من احتمالية الحوادث التي قد تدمّر مخزون الفريق.

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ومع إلغاء تجارب الجمعة بحصتيها بسبب الطقس السيء، وخوض الفرق للتجارب الحرة الثالثة فقط قبل التصفيات والسباق، تعيّن على مكلارين حسم ما إذا ستعتمد الحزمة القديمة التي أثبتت فعاليتها أو الاستعانة بالحزمة الجديدة، في ظل معرفتها بوجود وقت محدود للغاية من ضبط الإعدادات مع الأجزاء الجديدة.

وفي النهاية، قرر الفريق فصل السياراتين من حيث استخدام الحزمة الجديدة، حيث استعان لاندو نوريس بالحزمة الأصلية، بينما حصل ساينز على النسخة الجديدة، ليتأهّلا بعد ذلك في المركزين الثامن والعاشر تواليًا.

وقال سيدل أنّ على الفريق الضغط بالمُضي قُدمًا مع تطوير الحزمة بينما يحاول مُجاراة غريمته رينو في معركة بطولة الصانعين.

"نرغب الإبقاء على فرصنا في تلك المعركة على المركز الثالث لأطول فترة ممكنة. حيث أنّنا بحاجة في النهاية إلى ضمان أن نحقق الخطوة التالية مع السيارة" قال سيدل.

وأضاف: "تقديم الأنف الجديد مثّل تغيّرًا كبيرًا بالطبّع فيما يتعلق بالمفهوم الانسيابي للسيارة، كما أنّنا لم نستهن بتحدي إنجاح ذلك على الحلبة".

وتابع: "نهاية أسبوع كهذه هنا لا تساعد في ذلك الجانب، مع إلغاء تجارب الجمعة. لكنّ ذلك هو التحدي الذي يتعيّن على خوضه في ذات الوقت".

وأكمل: "نثق في ذلك المفهوم الانسيابي الجديد وفي قدرته على منحنا المزيد من الأداء في المستقبل، كما أنه من المهم الآن لنا كفريق - سواء هنا أو في المصنع - أن نقوم بالتحليل الصائب والتوصل لاستنتاجات من أجل بلوغ ذلك الأداء الإضافي على الحلبة".

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واختتم: "هدفنا الأساسي كان تقديم تلك الأجزاء على الحلبة بأسرع وقت ممكن، ببساطة كي نعرف أكثر عن الحزمة من خلال التجارب على الحلبة ورؤية موقعنا من حيث التوافق بين المُحاكاة والواقع، وذلك كي نصل إلى النقطة التي نرى من خلالها خطوتنا التالية لناحية الأداء بشكل سريع. ولهذا اتّخذنا ذلك القرار بالمُضي قُدمًا اليوم مع الحزمة الجديدة اليوم".

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