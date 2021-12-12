مكلارين: على نوريس عدم التصرف بشكل مختلف في المعركة مع المتنافسَين على اللقب في أبوظبي

تأهّل نوريس ثالثًا لصالح مكلارين في تصفيات الأمس على حلبة ياس مارينا خلف ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون اللذين يدخلان السباق الختامي وهما متعادلان في النقاط في صدارة ترتيب السائقين.

وقد صرّح نوريس مباشرة عقب التصفيات بأنه يشعر "بالتوتر" للتواجد خلف الثنائي، وأنه لا يرغب الانخراط في معركتهما على اللقب.

لكن سيدل يرى أنه من المهم لنوريس أن يعامل انطلاقة السباق "كما يفعل دومًا" وألّا يتحضّر للفة الافتتاحية بأي شكل مختلف بسبب وضع معركة البطولة.

فقال: "إذا حاولت أن تكون حذرًا أكثر من اللازم، على سبيل المثال بالتوجه إلى المنعطفات الأولى، أو حاولت التخطيط لأمر ما، فإنّك تفقد حدس السائق أو التجربة التي يمرّ بها، ومن ثمّ تبدأ الأمور بأن تصبح خطيرة".

وأضاف: "أعتقد بأن تلك يجب أن تكون الخطة للسباق بالنسبة للاندو. في النهاية، الهدف واضح للسباق، نرغب تسجيل نتيجة جيدة لنا كفريق والعودة إلى المركز الخامس في ترتيب السائقين مع لاندو".

وتابع: "ومن أجل فعل ذلك، نحتاج نتيجة جيدة، وتلك ستكون مقاربتنا للسباق".

جديرٌ بالذكر أن نوريس سيبدأ سباق اليوم وهو متأخّر بأربع نقاط خلف سائق فيراري شارل لوكلير ضمن المعركة على المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين، ويتقدم بـ 4.5 نقطة فقط أمام كارلوس ساينز في المركز السابع.

لكن البريطاني الشاب يشعر بالثقة أن بمقدوره المنافسة على ذلك المركز وإزاحة لوكلير لاستعادته من دون التسبب بأية مشاكل في معركة اللقب.

حيث قال نوريس: "أعتقد بأن لديّ الثقة في نفسي أن بمقدوري القيام بما هو ضروري من دون التسبب بأي جدل، ومن دون التسبب بأي أمرٍ سيء".