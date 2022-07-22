مكلارين: على فيا "ألا تستسلم" وتضغط من أجل تغييرات قوانين الأرضية لموسم 2023
يعتقد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بأن على "فيا" أن "تمضي قُدمًا ولا تستسلم" مع خططها لتغيير قوانين الأرضية لموسم 2023 بالرُغم من المقاومة التي تواجهها من عدّة فرق.
واجهت الفرق ضمن قوانين 2022 ظاهرة الارتدادات مع سياراتها بسبب عودة اعتماد التأثيرات الأرضية، والتي أبرزها البعض على أنها مشكلة سلامة.
وبدأت "فيا" باتّخاذ إجراءات لمعالجة المسألة على أسس متعلقة بالسلامة خلال جائزة كندا، لكن عددًا من الفرق شكك في مدى خطورة تلك المشكلة، حيث عانت بعض الفرق من الارتدادات أكثر من أخرى.
فيما أكّدت "فيا" الأسبوع الماضي أنها ستعدّل القوانين التقنية لموسم 2023 وتجبر الفرق على رفع حواف أرضياتها بـ 25 ملليمتر للتخفيف من حدّة المشكلة، إلى جانب تقديم اختبارات مرونة أكثر حزمًا لمنع أية ألاعيب متعلق بالأرضيات المرنة.
هذا وبرز اليوم الجمعة على هامش جائزة فرنسا الكبرى أن 6 فرق يُعتقد بأنها تدرس التمرّد على تلك الخطط وتحدّي ضغط "فيا" لتغيير القوانين، معتقدة بأن المشكلة قد تم السيطرة عليها بالفعل ولا تعتبر مسألة سلامة أصلية.
لكن مكلارين ليست من بين هذه الفرق التي تسعى لأن تقوم "فيا" بتعديلات في مقترحاتها، حيث رحّب سيدل بخطط "فيا" الحالية للعام المُقبل ونفى بأن يكون هنالك أيّ تجاوز من الكيان الحاكم للرياضة.
فقال عند سؤاله عن موقف فريقه مكلارين: "لا، نحن سعداء بتلك القرارات والقيادة من جانب فيا فيما يتعلق بتلك المسألة".
وأضاف: "في النهاية، وعندما بدأ كل ذلك الجدل المتعلق بالتوجيه التقني، أوضحت فيا أن ذلك قائم على أسس متعلقة بالسلامة".
وتابع: "لهذا أعتقد أنه من المهم للغاية أن نمضي قُدمًا في ذلك الآن وألا نستسلم في أي اتجاه. لذلك نحن سعداء جدًا بذلك".
"فيا" تُواجه تمرّدًا حيال قوانين أرضيّات 2023
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