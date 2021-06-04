مكلارين: على الفورمولا واحد أن تتصرّف إذا ما تم استخدام الأجنحة المرنة في باكو

مع تقديم اختبارات أكثر صرامة على الأجنحة المرنة بعد نهاية هذا الأسبوع في باكو، فإنّ بعض الفرق مستاءة من الأفضلية التي سيتمتع بها أولئك الذين سيواصلون استخدام تلك المكونات على سياراتهم.

وبالرُغم من أنّ "فيا" قد زادت من عمليات الفحص في باكو، مع إضافة ملصقات تحديد مواقع جديدة، وأشارت ضمن توجيه تقني محدث إلى أنّها ربما تتصرف في حال تخطى أحد الفرق الحدود في ذلك الجانب، لكنّ مكلارين صرّحت بأنّه يجب القيام بأمر ما على الفور إذا ما واصل أحد الفرق الاستعانة تلك التصاميم المخادعة.

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حيث قال أندرياس سيدل مدير الفريق: "من وجهة نظرنا، وإذا ما رأينا انثناءات مجددًا مثلما رأينا في برشلونة، فيجب أن يكون هنالك إجراء يُتّخذ نهاية هذا الأسبوع. كيف سيبدو ذلك الإجراء في البادوك، لا أعلم بعد".

هذا ورحّب سيدل بالإرشادات المحدّثة من "فيا" بخصوص مرونة الجناح الخلفي، لكنه أوضح بأنّ فريقه ما يزال مستاءً بأنّ الاختبارات الصارمة الجديدة لم تطبق بعد.

فقال: "نحن سعداء بكل الإجراءات التي وضعتها فيا ضمن التوجيه التقني، حتى مع التحديث الأخير. الأمر الوحيد الذي ما نزال مستائين حياله، وهو نقطة النقاش، هو لماذا تترك الفرق تستفيد بالفعل من تلك الأجنحة لعدة سباقات، مع سيارات مخالفة للقوانين".

وفي حال اعتمدت الفرق بالفعل الأجنحة المرنة، ولم تتّخذ "فيا" أيّ إجراء، فإن الباب سيكون مفتوحًا للمنافسين كي يتقدموا باحتجاجات، حيث أشار مرسيدس بالفعل إلى إمكانية اتّخاذها إجراءً كهذا.

لكن سيدل لم يرغب التأكيد على ما إذا ستسلك مكلارين ذلك الدرب، لكنه أوضح بأن ذلك أمرًا سيتم الحكم عليه في وقت لاحق من نهاية الأسبوع.

فقال: "لا أريد الدخول في مناقشة عن الاحتجاج في الوقت الحالي. ولكن بوجه عام، لا يبدو من المنطقي القيام بأي أمر قبل الحدث، كونه من الممكن أن تغيّر الجناح الخلفي في صباح السبت. فلا جدوى من القيام بأيّ إجراء مساء الجمعة".