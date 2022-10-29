مكلارين: عقوبة خرق ريد بُل لسقف النفقات "ليست قاسية بالقدر الكافي"

أعلنت فيا يوم أمس الجمعة تغريم ريد بُل ريسينغ بملغ 7 ملايين دولار ومعاقبتها بخفض بنسبة 10 بالمئة في الاختبارات الانسيابية على مدار الأشهر الـ 12 المُقبلة، بينما تم تغريم أستون مارتن 450 ألف دولار إثر خرقها الإجرائي للقوانين.

وشدد سيدل على أنه كان من المشجّع رؤية فعالية العمليات التي قامت بها "فيا"، لكنه شكك بالمقابل في حجم العقوبات، بينما حثّ على أن تكون العقوبات المستقبلية أكثر قسوة.

فقال: "المشاعر مختلطة لأكون صريحًا. أعتقد أنه على الجانب الإيجابي، من الجيّد أن يكون لدينا تأكيد بأن عملية التدقيق المحاسبي التي قامت بها فيا على كل الفرق تمّت بشكل دقيق ومتأنّي".

وأضاف: "وهو ما تمخّض عنه في النهاية أن فريقًا واحدًا تجاوز سقف النفقات. من الإيجابي كذلك أنه تم بالفعل توقيع عقوبة، وهو الأمر الجيّد للرياضة في نهاية المطاف، حيث أنه سيساهم في منع الفرق من الدخول في تلك المنطقة الحمراء في المستقبل".

وتابع: "لكن في المقابل، ومن وجهة نظرنا، فإن العقوبة الموقعة لا تناسب حجم الخرق. ليست قاسية بالقدر الكافي، ونأمُل بطبيعة الحال أن تكون على العقوبات في المستقبل على مثل هذه الخروقات أكثر قسوة بكثير".

وعند سؤاله عن تأثير خفض وقت الاختبارات الانسيابية على ريد بُل، قال سيدل: "بالطبّع نسبة الـ 10 بالمئة ستصنع فارقًا في التطوير، ولكن من جديد، إذا ما قارنت ذلك مع حجم الخرق، فلا يناسبه على الإطلاق".

وبالحديث عن المؤتمر الذي شرح فيه هورنر تبعات العقوبة على فريقه، قال سيدل: "لم أشاهده. لم أحب مشاهدة القصص الخيالية وأنا صغير، لهذا لم أكن مهتمًا بالاستماع إلى مؤتمر كريستيان".