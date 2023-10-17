مكلارين: "عدم ارتياح" نوريس تجاه أداء بياستري لن يحبطه
تبدو مكلارين واثقة من أن أي "عدم ارتياح" من قبل سائقها لاندو نوريس تجاه الأداء الممتاز لزميله الناشئ أوسكار بياستري لن يؤثر عليه مطلقاً.
بعد عدة مواسم كان فيها نوريس قائداً واضحاً لفريق مكلارين، بدأ البريطاني يواجه منافسة شرسة من قبل زميله الناشئ الموهوب، بياستري.
وهذا ما ظهر بوضوح في قطر، حين حقق بياستري قطب الانطلاق الأول والفوز في السباق القصير، بينما أنهى السباق الرئيسي ثانياً خلف ماكس فيرستابن وأمام زميله نوريس.
وألقى نوريس باللوم على نفسه فيما جرى، مشيراً للأخطاء التي اقترفها والتي حرمته الاستفادة من الفرصة الواضحة.
لكن ورغم إحباط نوريس العلنيّ تجاه أدائه، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق لا يبدو قلقاً على سائقه.
بدلاً من ذلك، يعتقد بأن شعور نوريس بعدم الارتياح إزاء سرعة بياستري سيكون دافعاً نحو مزيد من الأداء.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لاندو يعلم جيداً أن أوسكار موهبة استثنائية. لا نرى مثل هذه المواهب كل يوم في الفورمولا واحد".
وأكمل: "لذا فإنه معيار مثالي، حتى وإن كان ناشئاً، وفي مواقف معينة، حتى لاندو نفسه يُدرك بأنه سيرفع سقف المستوى عالياً جداً".
واسترسل: "لكن حين تكون بطلاً من عيار لاندو، فإنك ستأخذ الجانب الإيجابي للمسألة، حيث ستحصل على الكثير من المعلومات التي تفيد في مواصلة تحسّنك".
وأردف: "ليس هناك بطل في العالم ضمن أية رياضة، يفوز بكل شيء، أو سائق أسرع من الجميع في كل منعطف وكل لفة في كل موسم".
واستكمل: "لذا، عدم ارتياح لاندو هو ما يحتاجه ليصبح أفضل. إنها نقمة ونعمة أن تكون بطلاً".
وعادة ما سُمع نوريس وهو ينتقد نفسه علناً، لكن ستيلا لا يعتقد بأن هذا التصرف سيء بالضرورة. مشيراً إلى أن البريطاني الشاب سيتعلم بسرعة إيجاد التوازن الذي يحتاجه للبقاء في قمة أدائه.
فقال: "لاندو شخص صادق، أعتقد أن هذا الأمر واضح في جميع علاقاته ومع نفسه كذلك".
واسترسل: "أعتقد أنه يريد وحين لا تسير الأمور كما يريد، أن يوضّح ذلك بشكل صادق. لا يريد أن يبدو متعجرفاً".
وأردف: "لكن في الوقت نفسه، كما قلت سابقاً حيال الأبطال، عليك إيجاد التوازن المناسب، الإيقاع المناسب كذلك فيما يتعلق بالتواصل مع العالم المحيط ولناحية التواصل مع نفسك".
واستكمل: "أعتقد أنه وحتى حين يقسو على نفسه، خاصة بعد التصفيات، فهناك نوع من المراجعة لأدائه تحصل بشكل صادق جداً".
واختتم: "أعتقد أنها رحلة يخوضها لاندو، وكذلك أوسكار، وكذلك كل فرد ضمن فريقنا".
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