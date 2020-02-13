مكلارين عالجت نقاط ضعف خطّ الوسط على سيارتها الجديدة

قال كي أنّه خلال عمليّة تطوير سيارة "ام.سي.ال35"، كان الفريق قادرًا على اتّباع بعض الأفكار التي لم يكن بوسعه تطبيقها في 2019 بسبب القيود التي فرضتها هندسة نظام التعليق آنذاك، لكنّ المقاتلة الجديدة كانت قادرة على استيعابها لهذا العام.

وقال البريطاني: "تمّ النظر في مفاهيم تصميميّة جديدة إلى جانب ما تعلّمناه من سيارة 34 مع تقدّم العام الماضي. لذا غيّرنا بعض الجوانب. يتبع الهيكل الخارجي منحى رأيناه يتوسّع، إذ أنّ جانب السيارة ضيّقٌ جدًا وهو ما يتطلّب جهدًا على صعيد التوضيب. عليك التخطيط لكلّ شيء في مرحلة مبكّرة، كون هذه الأمور تشمل تركيب المحرّك وكلّ تلك الجوانب".

وأكمل: "قمنا بعمليّة مماثلة مع علبة التروس من أجل مطابقة تلك الفلسفة. كان هناك الكثير من العمل على نظام التعليق الخلفيّ كذلك، لذا أفترض بأنّ هناك مقاربة مختلفة جدًا بالنسبة للقسم الذي يمتدّ من قمرة القيادة رجوعًا إلى آخر السيارة، ذلك هو الجانب التصميميّ للأمور".

وواصل شرحه بالقول: "بشكلٍ مكافئ فإنّ هناك الكثير من التكنولوجيا التي شملت المقدّمة والتي لم يكن من الممكن القيام به إلّا مع السيارة الجديدة، قدّمنا ذلك أيضاً. لذا تلك أشياء جديدة، لكن بعد قول ذلك فإنّ كلّ شيء تقريبًا مبنيٌ على ما تعلّمناه العام الماضي".

وأضاف: "حاولنا نقل أكبر قدرٍ ممكنٍ ممّا تعلّمناه العام الماضي، تمّ تصميم السيارة أثناء تطويرنا للسيارة الأخرى، أي كان الأمر عبارة عن عمليّة كاملة. حظينا بما شعرنا أنّها فرصٌ لم يكن من الممكن القيام بها مع سيارة العام الماضي نتيجة الهندسة التي كانت لدينا".

وقال كين أنّ الفريق وضع أهدافًا "واقعيّة" للسيارة الجديدة، وحدّد نقاط ضعفٍ خسرت ضمنها ومكلارين وبقيّة فرق الوسط الكثير من الأداء بالمقارنة مع الفرق الثلاثة الكبرى.

وقال حيال ذلك: "عليك أن تضع هدفًا للعمل نحوه، كونك تحتاج لمعرفة الموقع الذي ترغب بالتواجد به. أحد تلك الأهداف يتمثّل في التواجد في الأمام، لكنّ تلك خطوة ضخمة بالمقارنة مع موقعنا الآن".

وأضاف: "سنرحّب بفكرة القيام بذلك في عامٍ واحد، لكنّ تلك خطوة ضخمة. هناك مجموعة من الأهداف المبنيّة على ما تعلّمناه العام الماضي عندما وجدنا نقاط ضعفنا التي أردنا معالجتها".

وأكمل: "كما كان بوسعنا رؤية أنّ بعض تلك النقاط كانت مشتركة بين الفرق التي ننافسها بالمقارنة مع الفرق الكبيرة. لذا بدأنا بالتدقيق في تلك الجوانب، وحقّقنا بعض التقدّم. أعتقد بأنّ الهدف على المدى المتوسّط يتمثّل في الحفاظ على موقعنا ونأمل تقليص الفجوة والبناء على ذلك. لذا إن كان بوسعنا التواجد في ذلك الموقع فأعتقد بأنّنا سنبلغ الهدف الواقعيّ الذي وضعناه".

وقال كي أنّ الانضمام إلى الفرق الأخرى عبر استخدام طلاء غير لمّاع ساعد الفريق على كسب بعض الوزن.

"هناك تغيّرٌ طفيف في اللون والعلامة كذلك، مظهرها جيّد، لكن هناك جانبٌ تقنيٌ وراء ذلك. هناك مكسبٌ في الوزن بكلّ تأكيد" قال كي، وأضاف: "لكن هناك جوانب أخرى كذلك".

وأردف: "كان هناك تعاونٌ جيّدٌ بين متطلّبات التسويق لدينا وحاجياتنا التقنيّة، ووجدنا حلًا يُرضي الطرفين".

واختتم حديثه بالقول: "كانت رحلة شاقة، ولم يكن من السهل الانتقال إلى شيء كهذا، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك يُمثّل مكسبًا للجميع، لذا أنا سعيدٌ بذلك".