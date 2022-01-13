مكلارين "عارضت بشدة" رفع سقف النفقات لتعويض حوادث السباقات القصيرة

بدأت الفورمولا واحد اعتماد صيغة جديدة في 2021، تمثلت بإدخال ثلاثة سباقات قصيرة في الموسم بطول مائة كيلومتر لكل منها أيام السبت، وينال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى النقاط، ونتائجها تحدد ترتيب انطلاقة سباق الأحد الأساسي.

وأدى النجاحُ النسبي لهذه الصيغة إلى توسيعها لتضمينها في ست جولات موسم 2022. حيث ستحتضن جولة البحرين الافتتاحية أول سباق قصيرٍ للموسم، على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية.

كما تمت في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، مناقشة فكرة تعديل النقاط الممنوحة وتصنيف الفائز بالسباق القصير على أنه صاحب قطب الانطلاق الأول، إضافة إلى مناقشة إمكانية تحديد نتيجتها لترتيب سباق الأحد من عدمه.

وبالرغم من أن بعض الفرق كانت داعمة لمواصلة وتوسيع السباقات القصيرة لهذا الموسم، لكن هناك بعض القلق لناحية تكاليف الحوادث وكيفية التعامل معها على ضوء سقف النفقات.

ووضعت الفورمولا واحد سقفاً للإنفاق قدره 145 مليون دولار أمريكي العام الماضي، وسينخفض إلى 140 مليوناً هذا العام، قبل تقليصه بمقدار 5 ملايين إضافية في 2023.

ويشعر زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين بالتفاؤل حيال صيغة السباقات القصيرة وتأثيرها الإيجابي على معدلات المشاهدة.

لكنه أكد موقفه الصارم والمعارض لرفع سقف النفقات بسبب هذه السباقات.

فقال: "يريدُ البعض استغلال الفرصة لرفع سقف النفقات، بعضُ الفرق الأخرى".

وأكمل: "نحن نعارض بشدة رفع سقف النفقات. علينا العمل على هذه المشكلة".

في 2021، تمّ منح الفرق إمكانيةَ إنفاق 450.000 دولارٍ أمريكي إضافية في السباقات الثلاثة القصيرة، إضافة إلى 100.000 دولار أمريكي لقاء أضرار الحوادث.

لكن براون يرى أن بعض الفرق تريد رفع سقف النفقات "إلى أرقام ضخمة" في 2022، بالرغم من قلة الحوادث التي حصلت في تلك السباقات القصيرة.

فقال: "الحقيقةُ أنّ مقدار الضرر كان صغيراً جداً العام الماضي".

وأكمل: "مع ذلك فإن الفرق الأخرى تستغل هذا الأمر كفرصةٍ لرفع سقف النفقات بأرقامَ خيالية".

وتابع: "قد تكون المسألة جديدة على بعض الفرق لناحية إدارة الميزانية، لكنني أعتقد أن هذا جوهر الرياضة، إدارةُ العوائد والنفقات".

واختتم: "لكنني أعتقد أن العوائد ستتحسن مع الوقت وأعتقد أنه علينا الحذر الشديد من النواحي المالية، لأن بعض الفرق ستستغل الفرصة لمحاولة رفع سقف النفقات".