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مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق

أكد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن طريقة عمل سائقه لاندو نوريس "مثال يحتذى" لكامل أفراد الطاقم، معرباً عن أمله أن يتمكن من استعمال أحدث محرك له، بالرغم من تبديله بعد حادثته في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى.

مكلارين: طريقة نوريس في العمل "مثالٌ يحتذى" لكامل أفراد الفريق

استعملت مكلارين ثالث وآخر وحدة طاقة للبريطاني لهذا الموسم في حلبة سبا-فرانكورشان، لكنه تعرض لحادثة حين ارتطم بالحاجز في منعطف "أوروج" يوم السبت.

وبسبب الحادثة اضطر الفريق لوضع علبة تروس جديدة ضمن سيارة نوريس، كما أن الفريق عاد لوضع وحدة الطاقة الثانية ليوم السباق كإجراء احتياطي.

لكن وبالرغم من أنه لم يستعمل وحدة الطاقة الثالثة يوم السباق، لكن أندرياس سيدل مدير الفريق يتوقع استعمالها في السباقات المقبلة.

حيث قال: "من الواضح أنه قد تمّ فحص وحدة الطاقة بدقة حالما أخرجناها من السيارة. تبدو وحدة الطاقة الثالثة جيدة، لكن هناك بعض الفحوصات الإضافية لا بدّ من إجرائها كذلك".

وأكمل: "لذا كإجراء احتياطي قمنا بوضع وحدة الطاقة الثانية لسباق سبا، لكننا ننوي إعادة استعمال وحدة الطاقة الثالثة في السباقات المستقبلية".

وضمن معرض كلامه عن الأضرار جراء حادثة نوريس، أوضح سيدل أن هيكل السيارة قد "نجا" بسبب طريقة ارتطام نوريس بالحاجز.

فقال: "بفضل زاوية الارتطام، فإن الهيكل لم يتدمر، ويمكننا استعماله كذلك".

وأردف: "لكن كان من الواضح أن علبة التروس قد تضررت وكان لا بد من استبدالها، لذا علينا القبول بعقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق".

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وكان يبدو أن نوريس ينافس على قطب الانطلاق الأول قبيل حادثته في القسم الثاني للتصفيات، حيث اعتذر لفريقه بعد الحادثة التي أطاحت بآماله.

لكن سيدل أوضح بأنه لا يكنّ إلا الثناء للسائق الشاب، مشيراً أن سلوكه عبارة عن مثالٍ يُحتذى لكامل أفراد الطاقم.

فقال: "مع كل ما أظهره لاندو منذ دخوله الفورمولا واحد، من الواضح أنه يمتلك كل ما يلزم كي يصبح سائقاً من سائقي الصدارة مستقبلاً".

وتابع: "إنه في عامه الثالث فقط ضمن البطولة، لكن من المذهل أن نرى ما يستخلصه من السيارة، إضافة إلى طريقة عمله خارج السيارة مع الفريق، وكيف يقدم آراءه وانطباعاته حول ما يريد من الفريق بهدف رفع الأداء".

وأردف: "جزء من سبب هذا المستوى في أدائه يكمن بشخصيته. إنه ينتقد نفسه وكذلك فإنه أول من يُشير إلى الخطأ إن كان هو من ارتكبه، وهذا سلوك أحبّذه كثيراً، والفريق كذلك".

واختتم: "أود لهذا التصرف أن يكون مثالاً لكل فرد من أفراد طاقم العمل، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتحسن والمضي قدماً كفريق".

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