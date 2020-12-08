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مكلارين: سيارة الأمان أهدرت فرصة ساينز في الصعود إلى منصّة التتويج

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مكلارين: سيارة الأمان أهدرت فرصة ساينز في الصعود إلى منصّة التتويج
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قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ دخول سيارة الأمان في مرحلة متأخّرة من سباق جائزة الصخير الكبرى حرم كارلوس ساينز الإبن من فرصة الصعود إلى منصّة التتويج.

قال سيدل أنّ الإسباني كان بصدد "اللحاق" بمنافسيه على إطارات جديدة ولم يكن قادرًا على استغلال كامل قدرات السيارة خلال المرحلة الأخيرة من عمر السباق.

وكان ساينز قد حصل على إطارات "ميديوم" جديدة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضيّة في اللفّة الـ 55، وبقي على الحلبة عند دخول سيارة الأمان الفعليّة لاحقًا إثر حادث جاك أيتكن.

وقال سيدل: "من الواضح أنّ ما تمخّض عنه السباق قد صبّ في صالح إستيبان أوكون ولانس سترول".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّهما استفادا من دخول سيارة الأمان، كون كارلوس كان بصدد اللحاق بالآخرين على مجموعة الإطارات الأخيرة. لذا أعتقد بأنّه من الصعب الحكم على الوضع".

وأكمل: "نحتاج لتحليل ذلك، وإن كان ذلك ليُحدث فارقًا في سباقٍ طبيعي".

ويشكّ سيدل في أنّ ساينز كان ليقدر على فعل أيّ شيء للتغلّب على الفائز بيريز.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ علينا تهنئة بيريز في النهاية، كان يُحلّق. أعتقد بأنّه أظهر ما يُمكنه فعله مع تلك السيارة. لا يُمكننا منافسة ذلك في الوقت الحاضر ببساطة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ سباقنا في النهاية كان مع أوكون ولانس. أعتقد بأنّنا لم نكن محظوظين على صعيد توقيت سيارة الأمان".

وأردف: "قام كارلوس بعملٍ رائع رفقة الفريق، أعتقد بأنّنا استغللنا ما كان متاحًا بين أيدينا، وأبقينا على دانيال ريكاردو وأليكسندر ألبون خلفنا".

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حول هذه المقالة

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الكاتب مروان الوافي

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