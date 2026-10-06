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مكلارين: سنرى لامبياسي بألوان البابايا العام المقبل

أعلن زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين، أنه يتوقع انضمام جيانبييرو لامبياسي إلى الفريق في مرحلة ما من العام المقبل.

منشور:
جانبيرو لامبياسي، ريد بُل ريسينغ

جانبيرو لامبياسي، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

من المنتظر أن يتولى جيانبييرو لامبياسي منصب رئيس عمليات السباقات في مكلارين، على أن يعمل تحت إشراف مدير الفريق أندريا ستيلا.

لكن لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل، شكك في هذا الوصف للمنصب، معربًا عن اعتقاده بأن لامبياسي سينضم إلى مكلارين لتولي منصب مدير الفريق.

ويعمل لامبياسي كمهندس سباقات لماكس فيرستابن منذ انضمام السائق الهولندي إلى ريد بُل في عام 2016. وشكّل الثنائي واحدة من أنجح الشراكات بين السائقين ومهندسي السباقات في تاريخ الفورمولا 1.

ومع اقتراب هذه الشراكة المهنية من نهايتها، جدد زاك براون رغبته في رؤية لامبياسي ضمن صفوف مكلارين خلال موسم 2027.

وقال براون في حديثه إلى سكاي إف 1: "أنا متفائل بأننا سنراه بألوان البابايا في مرحلة ما من العام المقبل".

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين

الصورة من قبل: صور غيتي

وتعيش مكلارين موسمًا صعبًا في الفورمولا 1، بعدما تراجع أداؤها ومركزها في البطولة عقب سلسلة من ثلاثة انتصارات في منتصف الموسم. وفي الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى استعادة مستواه المعهود، شدد براون على أن مكلارين، التي تستعد أيضًا للمشاركة في فئة السيارات الخارقة ضمن بطولة العالم للتحمل العام المقبل، تتمتع بوضع قوي للغاية على مستوى عملياتها في عالم السباقات.

حيث قال: "أنا متحمس للغاية لكل ما يحدث في المصنع، فموظفونا يقدمون عملًا رائعًا. كانت بداية العام صعبة للغاية بالنسبة إلينا، لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا منذ ذلك الحين. أشعر بأننا تمكنا الآن من السيطرة على الأمور إلى حد كبير".

وتابع: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكن السائقين يقدمون أداءً رائعًا، وهذه فترة مثيرة بالنسبة إلينا. لدينا مشروعنا في بطولة العالم للتحمل، إلى جانب فريقنا في إندي كار".

واختتم: "لهذا السبب، من الرائع ارتداء قميص مكلارين بلون البابايا عندما أذهب إلى العمل في مركز مكلارين التقني كل يوم".

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