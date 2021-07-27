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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

مكلارين: سعي نوريس للمركز الثالث ضمن بطولة السائقين "ليس هدفاً غير منطقي"

من قبل:
, محرر

يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين للفورمولا واحد أنّه "ليس من غير المنطقي" سعي سائقه لاندو نوريس نحو المركز الثالث ضمن بطولة السائقين، بعد البداية القوية لموسمه.

مكلارين: سعي نوريس للمركز الثالث ضمن بطولة السائقين "ليس هدفاً غير منطقي"

سجل نوريس النقاط في جميع سباقات هذا الموسم حتى الآن من دون استثناء، ولم ينجح بالوصول إلى المراكز الخمسة الأولى إلا في سباق واحد فقط، كما حقق ثلاث منصات تتويج في إيمولا، موناكو وريد بُل رينغ.

ومع إحراز المركز الرابع في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، تقدم نوريس إلى المركز الثالث ضمن الترتيب العام أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بفارق خمس نقاط، وتسعٍ أمام فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بالمركز الخامس.

وأبدى سيدل توقعات منطقية حيال فرص نوريس بإنهاء الموسم ثالثاً، نظراً لقوة سيارتي ريد بُل ومرسيدس، لكن شعوراً جيداً يخامره حيال قدرة البريطاني اليافع ومهارته.

فقال: "من الصعب التكهن بكون ذلك هدفاً واقعياً أم لا، لأن ريد بُل ومرسيدس تمتلكان سيارتين أفضل منا".

وتابع: "لقد قدم فالتيري وسيرجيو سباقات رائعة هذا الموسم. والأمر يتعلق بقوة أداء لاندو مع فريقنا كذلك، وتنافسية سيارتنا".

واسترسل: "لذا، هذا هدف ليس غير منطقي، في حال نجحنا بتكرار أدائنا القوي الذي قدمناه حتى الآن".

واستكمل: "لكن، علينا توخي الصدق مع أنفسنا، لأننا بحاجة إلى تعرض سيارتي مرسيدس وريد بُل للمشاكل أو الأخطاء، لأننا ببساطة غير قادرون على هزيمتهم بناء على الأداء الصرف وحسب".

وأضاف: "هذه هي الحقيقة، وعلينا ألا ننسى ذلك".

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بالمقابل، سجل نوريس رقماً قياسياً جديداً حين بات أكثر سائق يسجل النقاط توالياً في تاريخ الفريق، بعد نتيجة سباق سيلفرستون، إذ بات ذلك سباقه الـ 15 على التوالي ضمن مراكز النقاط، ليتفوق بذلك على رقم فرناندو ألونسو السابق من 2007.

ويعي سيدل رغبة اليافع البريطاني بالسعي نحو المركز الثالث الإجمالي، لكنه أشار إلى أن أقصى ما يمكن فعله هو إزعاج فريقي الصدارة في بعض المناسبات.

فقال: "بالطبع، نحن نستيقظ صباحاً ونذهب إلى عملنا بهدف الفوز بالسباقات".

وتابع: "لكن هذا أمر غير ممكن حالياً بناءً على الأداء الصرف. سنحاول تقديم سباقات أفضل لناحية الاستراتيجية أو الأداء، والبقاء بعيداً عن المشاكل، أو عبر الحظ من حين لآخر".

وتابع: "هناك عدة عوامل وضعتنا في موقعنا الحالي، لكن مجدداً، فإن الفريق قدم أداء رائعاً مع السائقين هنا على أرض الموطن".

واختتم: "هذا ما سنحاول فعله لبقية الموسم، محاولة تصعيب المهمة على منافسينا في كل جولة".

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