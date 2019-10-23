مكلارين ستواصل جلب التحديثات لسيارة 2019

تأمل الحظيرة البريطانيّة إكمال الموسم في موقع أفضل البقيّة خلف الفرق الثلاثة الكبيرة، حيث تتقدّم بالفعل الآن بـ 34 نقطة عن أقرب ملاحقاتها رينو بعد تعزيز مركزها الرابع في بطولة الصانعين.

وفي حين أنّ الفريق يعلم أنّه يحتاج لاستثمار أكبر قدرٍ ممكن من الموارد في سيارة 2020، فإنّ أندرياس سيدل مدير الفريق أوضح أنّه لن يتمّ التخفيف من الضغط لمواصلة تطوير المقاتلة الحاليّة.

وقال الألماني: "مثلما شاهدنا في السباقات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة فإنّنا نمتلك رابع أسرع سيارة بشكلٍ واضح، وأعتقد بأنّ لدينا كلّ شيء بحوزتنا لتأمين هذا المركز الرابع في نهاية الموسم".

وأضاف: "سيكون ذلك إنجازًا رائعًا كفريق. لكن في ذات الوقت من المهمّ مواصلة الضغط بقوّة على صعيد سيارة العام المقبل من أجل تحقيق الخطوة التالية".

وأردف: "لذا نُواصل تطوير السيارة وفهمها بشكلٍ أفضل. عملت بشكلٍ جيّدٍ جدًا في اليابان، وسنجلب بعض التحديثات الصغيرة في السباقات المقبلة. لكن أغلب الفريق يعمل بأقصى طاقته على سيارة 2020".

وفي حين أنّ القسم الأوّل من موسم مكلارين تعزّز بطريقة إنجازها للسباقات وليس بوتيرة سيارتها، فإنّ التقدّم الذي أحرزه الفريق وفّر وتيرة أعلى من سيارة "ام.سي.ال-34".

وقال سيدل: "ذلك مشجّع. أعتقد بأنّنا تحسّنا ببساطة كفريق وكسيارة. ذلك يعني أنّ فهمنا للسيارة وأداءها تحسّن عبر جلب مكوّنات جديدة بشكلٍ مستمرّ. نحن سعيدون من موقعنا الحالي".