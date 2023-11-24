مكلارين ستواصل استعمال محركات مرسيدس حتى 2030

ينتهي عقد مكلارين للتزود بمحركات مرسيدس بنهاية موسم 2025، وكانت هناك دراسة حيال تجديده لفترة أطول.

وقبل الجولة الختامية للموسم في أبوظبي، أعلنت مكلارين أنها مدّدت العقد لخمسة مواسم.

وتتزود مكلارين بمحركات مرسيدس منذ 2021، بعد أن حظيت بفترة نجاحات كذلك مع المصنّع الألماني في أواخر التسعينات.

كما أن مكلارين هي آخر الفرق الزبونة التي نجحت بتحقيق أحد الانتصارات في الفورمولا واحد بمحركات مرسيدس، مع دانيال ريكاردو خلال جائزة إيطاليا الكبرى 2021.

وضمن معرض الكلام على قرار مواصلة الالتزام بمحركات مرسيدس، أكد زاك براون المدير التنفيذي لفريق مكلارين أن العقد الجديد طويل الأمد دليل على ثقة فريقه بمنتجات مرسيدس.

فقال: "كانت مرسيدس شريكاً ممتازاً وموثوقاً لفريق مكلارين في الفورمولا واحد".

وأكمل: "إن تمديد العقد ليس إلا دليلاً على الثقة بوحدات الطاقة والاتجاه الذي تسلكه مرسيدس في الحقبة الجديدة المقبلة من القوانين".

من جهته، قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "إن من بين أحجار الأساس بالنسبة لسياستنا في سباقات السيارات هو الارتباط بفريق زبون قوي".

وأكمل: "هذا يمنحنا أفضلية متعددة: يمنحنا معياراً تنافسياً واضحاً، يسرّع من اكتساب المهارات التقنية، يقوي كذلك عملنا في الفورمولا واحد كعلامة مرسيدس-بنز".

يشار أن تقدم مرسيدس لناحية تطوير وحدات طاقة 2026 يسير بشكل جيد، حيث بدأت العمل على هذا المشروع منذ 2022.