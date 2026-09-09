بعد أن سُمع لاندو نوريس وهو يتهم زميله في الفريق أوسكار بياستري بإجباره على الخروج عن مسار الحلبة خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، أقرت مكلارين بأنها ستقوم بـ"مراجعة" قواعد التعامل عندما يواجه السائقان بعضهما بعضًا على الحلبة.

في سباق الأحد المؤلف من 53 لفة في مونزا، انطلق بياستري من المركز السادس، بينما اصطف نوريس في المركز الثامن. ومع وصول السباق إلى مراحله الختامية، بدأ السائقان يتنافسان على المركز، بعدما تجاوز البريطاني زميله في اللفة 48 لانتزاع المركز الرابع.

واستعاد بياستري المركز بعد لفة واحدة، ثم حاول نوريس استعادة المركز مجددًا مع تبقي عدد قليل من اللفات.

وبينما حاول البريطاني تجاوز بياستري مرة أخرى، تحرك نحو مساحة آخذة في الانغلاق على الجانب الأيسر، ولم يجد ما يكفي قبل أن يخرج إطاران إلى العشب، ما دفعه إلى القول بأن بياستري "دفعني إلى الخارج".

وجذب الاحتكاك انتباه مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا، الذي أوضح أن الفريق لم يرَ في البداية ضرورة للتدخل في سباق السائقين، إذ سعى إلى الالتزام بـ"فلسفته في التسابق".

حيث قال ستيلا: "كانت السيارتان على الإطارات نفسها، وبالعمر نفسه للإطارات، والسيارة نفسها، لذلك اعتقدنا أنه لا توجد حاجة للتدخل في التطور الطبيعي للسباق. لقد تركناهما يتسابقان. ونعتقد أن هذا كان التصرف الصحيح".

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "في اللحظة التي وضع فيها لاندو الإطار على العشب، جاء عبر اللاسلكي وأدلى بتعليق من قبيل أنه دفعني إلى الخارج أو شيء من هذا القبيل، لكن في الواقع، عندما راجعنا الأمر، أعتقد أننا رأينا أن الواقعة كانت أبسط بكثير مما ربما بدت عليه في خضم اللحظة".

وأردف: "لذلك، أعتقد أن هذا أمر سنراجعه بالتأكيد، وسنراجعه في سياق هذا النوع من التسابق، لأنه بمجرد أن يتنافس الزميلان هكذا، فقد نخسر الوقت".

وأردف: "لذلك، هل كانت هناك طريقة أفضل أمام مكلارين لخوض المعركة ضد [ماكس] فيرستابن؟ سنراجع الأمر. لم يكن ذلك واضحًا بالنسبة لنا كفريق، واعتقدنا أنه كان من الأهم أن نتركهما يتسابقان وفقًا لفلسفتنا في التسابق".

ولدى الفريق البريطاني تاريخ في إطلاق مراجعات داخلية عقب جولة مونزا. ففي العام الماضي، جرى تسليط الضوء على قواعده الشهيرة المعروفة باسم قوانين البابايا عندما أُمر بياستري بالسماح لنوريس بالمرور في السباق.

وبغض النظر عن نتيجة أي تحقيق من هذا القبيل، يقر ستيلا بأن فريقه لم تكن لديه فرصة كبيرة للدفاع أمام فيرستابن في سباق الأحد. وتمكن الهولندي في نهاية المطاف من تجاوز سيارتي مكلارين ليحصد المركز الثالث على منصة التتويج إلى جانب جورج راسل والفائز بالسباق كيمي أنتونيللي.

حيث اختتم: "أعتقد أن ماكس كان أسرع بشكل عام. عندما تفقد عامل السحب هنا في مونزا، يتعين عليك استخدام الطاقة للدفاع أمام شخص آخر".