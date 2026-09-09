تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"

بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا 

فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027

موتو جي بي
موتو جي بي
فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027

لوكلير يتفادى عقوبة تغيير محركه في الفورمولا 1 في إسبانيا رغم حادث مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لوكلير يتفادى عقوبة تغيير محركه في الفورمولا 1 في إسبانيا رغم حادث مونزا

ستيلا: لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ستيلا: لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى في مونزا

ريد بُل تضمّ نجل كيمي رايكونن إلى برنامج الناشئين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ريد بُل تضمّ نجل كيمي رايكونن إلى برنامج الناشئين

بيرمان: وحدة طاقة فيراري المحدثة لم تُحدث "أي فارق يُذكر"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيرمان: وحدة طاقة فيراري المحدثة لم تُحدث "أي فارق يُذكر"
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

مكلارين ستقوم بـ"مراجعة" قوانين التسابق بين نوريس وبياستري بعد سباق إيطاليا 

وصف مدير الفريق أندريا ستيلا الاحتكاك بين سائقيه في المراحل الختامية من السباق في مونزا بأنه "بسيط"، لكنه أقرّ بأن الصراع الداخلي كلف الفريق.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

بعد أن سُمع لاندو نوريس وهو يتهم زميله في الفريق أوسكار بياستري بإجباره على الخروج عن مسار الحلبة خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، أقرت مكلارين بأنها ستقوم بـ"مراجعة" قواعد التعامل عندما يواجه السائقان بعضهما بعضًا على الحلبة.

في سباق الأحد المؤلف من 53 لفة في مونزا، انطلق بياستري من المركز السادس، بينما اصطف نوريس في المركز الثامن. ومع وصول السباق إلى مراحله الختامية، بدأ السائقان يتنافسان على المركز، بعدما تجاوز البريطاني زميله في اللفة 48 لانتزاع المركز الرابع.

واستعاد بياستري المركز بعد لفة واحدة، ثم حاول نوريس استعادة المركز مجددًا مع تبقي عدد قليل من اللفات.

وبينما حاول البريطاني تجاوز بياستري مرة أخرى، تحرك نحو مساحة آخذة في الانغلاق على الجانب الأيسر، ولم يجد ما يكفي قبل أن يخرج إطاران إلى العشب، ما دفعه إلى القول بأن بياستري "دفعني إلى الخارج".

وجذب الاحتكاك انتباه مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا، الذي أوضح أن الفريق لم يرَ في البداية ضرورة للتدخل في سباق السائقين، إذ سعى إلى الالتزام بـ"فلسفته في التسابق".

حيث قال ستيلا: "كانت السيارتان على الإطارات نفسها، وبالعمر نفسه للإطارات، والسيارة نفسها، لذلك اعتقدنا أنه لا توجد حاجة للتدخل في التطور الطبيعي للسباق. لقد تركناهما يتسابقان. ونعتقد أن هذا كان التصرف الصحيح".

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "في اللحظة التي وضع فيها لاندو الإطار على العشب، جاء عبر اللاسلكي وأدلى بتعليق من قبيل أنه دفعني إلى الخارج أو شيء من هذا القبيل، لكن في الواقع، عندما راجعنا الأمر، أعتقد أننا رأينا أن الواقعة كانت أبسط بكثير مما ربما بدت عليه في خضم اللحظة".

وأردف: "لذلك، أعتقد أن هذا أمر سنراجعه بالتأكيد، وسنراجعه في سياق هذا النوع من التسابق، لأنه بمجرد أن يتنافس الزميلان هكذا، فقد نخسر الوقت".

وأردف: "لذلك، هل كانت هناك طريقة أفضل أمام مكلارين لخوض المعركة ضد [ماكس] فيرستابن؟ سنراجع الأمر. لم يكن ذلك واضحًا بالنسبة لنا كفريق، واعتقدنا أنه كان من الأهم أن نتركهما يتسابقان وفقًا لفلسفتنا في التسابق".

ولدى الفريق البريطاني تاريخ في إطلاق مراجعات داخلية عقب جولة مونزا. ففي العام الماضي، جرى تسليط الضوء على قواعده الشهيرة المعروفة باسم قوانين البابايا عندما أُمر بياستري بالسماح لنوريس بالمرور في السباق.

وبغض النظر عن نتيجة أي تحقيق من هذا القبيل، يقر ستيلا بأن فريقه لم تكن لديه فرصة كبيرة للدفاع أمام فيرستابن في سباق الأحد. وتمكن الهولندي في نهاية المطاف من تجاوز سيارتي مكلارين ليحصد المركز الثالث على منصة التتويج إلى جانب جورج راسل والفائز بالسباق كيمي أنتونيللي.

حيث اختتم: "أعتقد أن ماكس كان أسرع بشكل عام. عندما تفقد عامل السحب هنا في مونزا، يتعين عليك استخدام الطاقة للدفاع أمام شخص آخر".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ما الذي يمكن توقعه من أول سباق فورمولا 1 على حلبة مادرينغ؟ 
المقال التالي روزبرغ يشيد بأنتونيللي بعد الفوز في مونزا: "قاد تمامًا مثل شوماخر"

أبرز التعليقات
المزيد من
لاندو نوريس

ستيلا: لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ستيلا: لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى في مونزا

نوريس يعترف: التذمّر من تحرك بياستري جاء "في خضم اللحظة" خلال سباق مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
نوريس يعترف: التذمّر من تحرك بياستري جاء "في خضم اللحظة" خلال سباق مونزا

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
المزيد من
مكلارين

بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

بياستري يسترجع أوامر الفريق في مونزا 2025: "لن أغيّر طريقة تعاملي مع الموقف"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري يسترجع أوامر الفريق في مونزا 2025: "لن أغيّر طريقة تعاملي مع الموقف"

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
كولابينتو باكيًا بعد سباق مونزا: "لقد أضعت فرصة كبيرة"

بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا 

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا 

فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
فريق VR46 يعلن التعاقد مع نيكولو بوليغا لموسم موتو جي بي 2027

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
شاهد المزيد