فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

مكلارين ستقدم تحديثاتها على مراحل للبقاء في معركة 2026 وتطوير سيارة العام المقبل

يأمُل فريق مكلارين أن تساعده التحديثات الجديدة على تقليص الفارق مع المقدمة والمنافسة بانتظام على منصات التتويج.

منشور: 13-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون

تأمل مكلارين أن تحقق خطة التحديثات التي تتبعها هدفين في الوقت نفسه، يتمثل الأول في تقليص الفارق مع الفرق المتصدرة، بينما يركز الثاني على فهم المفهوم الانسيابي الذي ينبغي للفريق اعتماده في تطوير سيارة الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا 1.

وأوضح أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، رؤيته بشأن خطة التحديثات عقب جائزة سنغافورة الكبرى، في وقت اعتبر فيه لاندو نوريس، حامل لقب العالم، أن سيارة الفريق البرتقالية هي رابع أسرع سيارة على شبكة الانطلاق.

ووصف نوريس قيادة السيارة بأنها "مرهقة للغاية على الصعيدين البدني والذهني، بسبب مقدار الجهد الذي يتعين عليك بذله خلف المقود".

ولم يتفاجأ ستيلا بتراجع أداء الفريق خلال السباقات الأخيرة، خصوصًا عند مقارنته بفرق مثل ريد بُل، التي نجحت في إدخال تحديثات فعالة على سيارتها.

وقال ستيلا: "بصورة عامة، لا أعتقد أن هناك مفاجآت كبيرة. كان من الجيد أن نرى أننا في سنغافورة بالمستوى الذي توقعناه. ماكس فيرستابن وريد بُل يستفيدان ببساطة من التحديثات التي قدماها. وهذا ما نسميه هذا الموسم لعبة تبادل الضربات".

وأضاف: "بمعنى آخر، يأتي كل فريق بتحديثات، وحتى مرسيدس، بحسب ما أفهم، تواجه بعض المشكلات الخاصة بها. لكن عندما تقدم الفرق تحديثات، يمكنها تحقيق خطوة صغيرة إلى الأمام. وحتى عندما بدت ريد بُل مهيمنة هنا، كان الفارق بينها وبيننا ثلاثة أعشار من الثانية. وهذا فارق يمكن تقليصه من خلال تحديث".

لويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: صور غيتي

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك تحديثات إضافية في الطريق، وما الذي يمكن للفريق استخلاصه من السباقات المقبلة، أكد ستيلا أن مكلارين تخطط لإدخال مزيد من التطويرات.

فقال: "نخطط لتقديم بعض التحديثات. ونأمل أن تساعدنا على سد الفجوة التي تفصلنا عن أفضل السيارات، وأن تضع مكلارين في موقع يسمح لها بالمنافسة على منصات التتويج بجدارة".

وتابع: "أما قدرتنا على المنافسة على الفوز، فأعتقد أننا سنحتاج إلى الانتظار حتى السباقات الثلاثة الأخيرة لمعرفة ذلك، لأن التحديثات ستصل على مراحل".

وشدد ستيلا على أهمية مواصلة تطوير السيارة في ظل المنافسة على مركز متقدم في بطولة الصانعين، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على تحسين الأداء الحالي، بل يشمل أيضًا اختبار بعض المفاهيم الأساسية التي يمكن نقلها إلى سيارة الموسم المقبل.

حيث قال: "من المهم بالنسبة إلينا تقديم التحديثات، لأننا نخوض صراعًا متقاربًا على مركز في البطولة. لكننا نريد أيضًا اختبار بعض المفاهيم الأساسية التي سنعتمد عليها في سيارة العام المقبل".

وأكمل: "عندما تصل السيارات إلى هذا المستوى من النضج، تبدأ في دفع حدود التطوير الانسيابي، وقد تبدأ في رؤية بعض الأفكار وهي تعمل بالفعل".

لكنه أشار إلى أن بعض الحلول قد لا تحقق النتائج المرجوة، موضحًا أن تطوير الانسيابية أصبح أكثر تعقيدًا بعد نحو عامين من العمل على مفاهيم السيارات الحالية، إذ بدأ التطوير في الثاني من يناير 2025، والفريق الآن في مراحل متقدمة من موسم 2026.

وقال ستيلا: "قد تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقد تسير في الاتجاه الخاطئ. لذلك أردنا اختبار بعض الأسس التي نعتزم نقلها إلى سيارة العام المقبل على الحلبة".

واعتبر ستيلا أن التوقيت مناسب لهذه الخطوة، خصوصًا أن ريد بُل أصبحت قريبة من مكلارين في رصيد النقاط، لكنها تتقدم عليها من ناحية الأداء التنافسي، بينما تسعى مكلارين أيضًا إلى تعزيز موقفها أمام فيراري في ترتيب بطولة الصانعين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التحديثات ستؤتي ثمارها، لكن مكلارين تمتلك سجلًا قويًا في تطوير السيارة وتحقيق مكاسب من التحديثات.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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