مكلارين ستعتمد كسوة "وضع المستقبل" على سيارتها في الجولتين المقبلتين

ستتضمن كسوة سيارتي لاندو نوريس ودانيال ريكاردو عناصر نيون زهرية اللون ورسومات مستلهمة من لعبة سايبربنك، إلى جانب ألوان البابايا البرتقالية المعتادة، وذلك تسجيلًا لعودة الفورمولا واحد إلى آسيا للمرة الأولى منذ 2019.

وتمثّل تلك الكسوة الجديدة جزءًا من حملة مشتركة بين مكلارين وشركة تداول العملات الرقمية "أو كاي اكس" تحمل اسم "وضع المستقبل"، حيث ستتضمن بزّات التسابق للسائقين كذلك ألوانًا من تلك الحملة لسباقي سنغافورة وسوزوكا.

من جهته أوضح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أن العودة للتسابق من جديد في السوق الآسيوي الهام للمرة الأول منذ جائحة كورونا تمثّل أمرًا يستحق بذل جهد إضافي للاحتفاء به.

فقال: "نحن متحمسون للاحتفال بشراكتنا مع أو كاي اكس من خلال تلك الكسوة الجريئة والنابضة بالحياة للسباقين المقبلين في آسيا".

وأضاف: "من الرائع العودة للتسابق في سنغافورة واليابان، حيث تمثل هاتان الحلبتان المذهلتان انعكاسًا مثاليًا لنا من أجل الاحتفال برؤية شراكتنا سويًا".

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