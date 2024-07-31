مكلارين ستُعالج "فرص نوريس الضائعة" بعد خطأ انطلاقة سبا

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ الحظيرة البريطانيّة ستُساعد لاندو نوريس على القضاء على أيّة أخطاء مكلفة بعد انطلاقته السيّئة الثانية على التوالي في سبا.

تراجع نوريس من المركز الرابع إلى السابع في انطلاقة سباق الأحد في بلجيكا عبر عبوره بشكلٍ واسعٍ في المنعطف الأوّل، وبالنظر إلى صعوبة التجاوز فلم يتمكّن نوريس من التعافي حالما علق في الزحام، ليحلّ سادسًا في النهاية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

ووضع نوريس اللوم على نفسه حيال ما وصفه بالخطأ "الغبي"، وذلك بعد أن أخطأ الانطلاقة كذلك في جائزة المجر الكبرى فاتحًا الباب أمام زميله أوسكار بياستري للفوز بالسباق عوضًا عنه.

وقال نوريس: "فرّطت في الكثير من النقاط على مدار السباقات الثلاثة أو الأربعة بسبب أشياء غبيّة، أخطاء وانطلاقات سيّئة، والمنعطف الأوّل الآن".

وأضاف: "أعتقد بأنّني بحاجة للعودة إلى النقطة المعياريّة. لم أكن بالمستوى المثالي في آخر سباقين أو ثلاثة وفرّطت في الكثير من النقاط، لذا آمل أن أعود أكثر قوّة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا يُمكن لمكلارين فعله لمساعدة نوريس على استعادة زخمه في ظلّ مواصلة فيرستابن التحكّم في السباق على اللقب، قال ستيلا: "أوّلًا هذه الأوضاع هامشيّة جدًا جدًا. أعتقد بأنّ لاندو تشتّت قليلًا بما كان يحدث على الخطّ الداخلي وخرج عن المسار".

وأضاف: "نعمل مع لاندو مثلما نعمل مع أوسكار على محاولة رؤية جميع الفرص التي يُمكننا تحسينها على الصعيد الشخصي والتعاون بشكلٍ أفضل".

وأردف: "يمنحنا ذلك بالتأكيد بعض العوامل لتحليلها لمعرفة كيفيّة تجسّد بعض هذه الفرصة الضائعة".

وأكمل: "بالنسبة للاندو على سبيل المثال فيبدو بشكلٍ إحصائي أنّ هناك بعض الفرص التي تميل للحدوث في المراحل الأولى من السباق، لذا نحتاج لتفقّد إذا ما كان هناك سببٌ وراء ذلك أم أنّها مجرّد مسألة عشوائيّة".

ثمّ تابع: "ومثل أيّ رياضي آخر أو سائق، سيقول لاندو بدعمٍ من الفريق: مالذي يُمكنني فعله بشكلٍ أفضل للتأكّد من استغلالي لكلّ العمل الجيّد الذي نقوم به".

ولا يعتقد ستيلا أنّ نوريس كان بوسعه إنقاذ الكثير أكثر من المركز السادس في تلك النقطة، كونه تبيّن أنّ التجاوز أصعب بكثيرٍ من المتوقّع، وهو ما كان يعني أنّ نوريس لم يكن قادرًا على استغلال الإطارات الأجدد ليتجاوز فيرستابن.