سيقدم فريق مكلارين للفورمولا 1 جناح "اتش"، وهي نسخته الخاصة من الجناح الخلفي الدوّار، في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة مونزا.

كان فريق مكلارين يعمل منذ فترة على نسخته الخاصة من الجناح الخلفي المقلوب، الذي يدور بزاوية 180 درجة بين وضع المنعطفات ووضع الخطوط المستقيمة، وذلك بعدما شاهد فيراري تقدمه للمرة الأولى خلال الاختبارات الشتوية.

قدم فريق ووكينغ نموذجًا أوليًا للمرة الأولى في جائزة النمسا الكبرى، لكنه قرر عدم اختباره خلال التجارب الحرة بعدما واجه مشكلة في المرآب.

وبعد ذلك، استخدم نسخة معدلة منه خلال التجارب الحرة الأولى في المجر، بهدف تقديمه لاحقًا على الحلبات ذات الارتكازية المنخفضة والسرعات العالية، حيث يُفترض أن يساعد التصميم على تقليل مقاومة الهواء على الخطوط المستقيمة.

وتُعد مونزا أول فرصة من هذا النوع، وقد التزم فريق مكلارين الآن بتقديم جناح "اتش" على السيارتين.

ولا يمثل اسم هذا الجهاز إشارة إلى "حرب النجوم"، بل هو إشارة إلى الحرف "اتش" الموجود في شعار الاتحاد للطيران الذي يزيّن الجناح الخلفي لسيارة MCL40.

ويمتد الحرف "اتش" على الخط الوسطي، حيث يوجد المشغل المسؤول عن وضع الخط المستقيم لجناح "اتش".

ويأتي ذلك استمرارًا لتقليد أرساه نظام قناة اف الشهير الخاص بالفريق في عام 2010، والذي حمل اسمه نسبة إلى الحرف F الموجود في شعار فودافون على مقدمة السيارة حيث تم تركيب القناة.

تفاصيل سيارة مكلارين الصورة من قبل: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

من جهته، قال المدير التقني في مكلارين نيل هولدي: "لقد جلبنا إلى هذا الأسبوع ما نعتقد أنه ضروري للمنافسة، بما في ذلك مواصفة جديدة للجناح الخلفي منخفض مقاومة الهواء، والتي تتضمن الاستخدام الأول لجناح ’اتش’ إلى جانب بعض الخيارات الصغيرة المتعلقة بالانسيابية وتقليل مقاومة الهواء، والتي سنقيّمها قبل اتخاذ القرار بشأن المواصفة النهائية للتجارب التأهيلية".

وأكمل: "بشكل عام، نعلم أنه لا يزال هناك المزيد من الأداء الذي يمكن استخراجه من MCL40، سواء من خلال تحقيق أقصى استفادة من الحزمة التي نمتلكها بالفعل، أو من خلال التحديثات الإضافية المخطط لها للسباقات المقبلة".

وستستخدم مكلارين أيضًا تصميمًا معدّلًا لكسوة السيارة اللونية في مونزا وفي جائزة إسبانيا الكبرى الأسبوع المقبل، وذلك للترويج لشراكتها مع شركة العملات المشفرة أو كي إكس.

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